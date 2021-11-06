Це повна нісенітниця. Блеф, — бос France Football спростував «тріумф» Мессі у голосуванні за «Золотий м'яч»

Головний редактор авторитетного видання France Football Паскаль Ферре відреагував на інформацію, що з'явилася в ЗМІ, про те, що форвард «ПСЖ» та збірної Аргентини Ліонель Мессі, який перестав бути найоплачуванішим футболістом світу, всьоме у кар'єрі отримає «Золотий м'яч».

Раніше стало відомо, що аргентинця нібито повідомили про перемогу в референдумі, і він уже дав традиційне інтерв'ю France Football.

«Це повна нісенітниця. Ми спостерігаємо такі речі останні 10 днів. Великий блеф», — заявив Паскаль Ферре.

Нагадаємо, що минулого сезону Мессі виграв Кубок Америки зі збірною Аргентини, а також із 30 м'ячами став найкращим бомбардиром чемпіонату Іспанії у складі «Барселони».

Як відомо, «Золотий м'яч» вручать 29 листопада в паризькому театрі «Шатле» (переможця визначають шляхом голосування 180 журналістів з усього світу).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що в мережу просочилися «підсумки» голосування «Золотого м'яча"-2021.

Фото Twitter #BallondOr

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