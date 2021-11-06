Андрій Шевченко очолить найстаріший футбольний клуб Італії: відома зарплата фахівця

Колишній наставник збірної України Андрій Шевченко, котрий залишив національну команду три місяці тому, погодився стати головним тренером найстарішого футбольного клубу Італії «Дженоа». За інформацією авторитетного видання Gazzetta dello Sport, сторони погодили умови контракту, залишилося поставити лише підписи.

45-річний фахівець змінить на чолі команди з Генуї Давиде Баллардіні і підпише з клубом, який посідає у серії А 15-те місце, угоду на два роки з опцією продовження ще на один (за неофіційною інформацією, зарплата Шевченка складе 1,8 млн євро в рік плюс бонуси). При цьому, як і у збірній України, до тренерського штабу українського наставника увійдуть італійські фахівці Андреа Малдера та Мауро Тассотті.

Зазначимо, що 9-разовий чемпіон Італії «Дженоа» з 15 листопада офіційно належатиме американській компанії 777 Partners, яка придбала контрольний пакет акцій (99,9%) у колишнього власника Енріко Преціозі.

Нагадаємо, що Андрій Шевченко має серйозний досвід виступів в італійському футболі. У 1999−2006 роках та в сезоні-2008/2009 форвард захищав кольори «Мілана», вигравши з командою Лігу чемпіонів, Суперкубок УЄФА, а також чемпіонат, Кубок та Суперкубок Італії. У складі «червоно-чорних» Андрій здобув «Золотий м'яч"-2004, а також двічі (у сезонах-1999/2000 та 2003/2004) з 24 голами ставав найкращим бомбардиром серії А.

Андрій Шевченко із "Золотим м'ячем"-2004

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Андрій Шевченко розповів скандальні деталі свого відходу зі збірної України.

Фото ФК «Дженоа», ФК «Мілан»

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