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Спорт

Пітбуль побив суперника в чемпіонському бою Bellator 270: відео нищівного нокауту

13:04 6 листопада 2021
Патрікі Фрейре та Пітер Куїллі

У столиці Ірландії Дубліні відбувся турнір змішаних єдиноборств Bellator 270, головною подією якого став бій за вакантний титул чемпіона Bellator у легкій вазі між 32-річним місцевим бійцем Пітером Куїллі (13 перемог, 6 поразок, 1 нічия) та 35-річним бразильцем Патрікі Фрейре на прізвисько Пітбуль (24 перемоги, 10 поразок).

Суперники вже зустрічалися у травні цього року, і тоді перемогу технічним нокаутом здобув ірландець (Пітбуль отримав ушкодження, яке не дозволило йому продовжити поєдинок). У бою-реванші бразилець одразу позначив свій рішучий настрій і в другому раунді вирубав ірландця. Спочатку Фрейре відправив Куїллі у нокдаун потужним попаданням з правої. Суперник намагався встигнути відновитися, рятуючись втечею, але Пітбуль наздогнав його біля сітки, почавши добивати. Рефері змушений був зупинити бій.

За іронією долі, Патрікі Фрейре став володарем пояса, від якого місяць тому відмовився… його брат Патрісіу Фрейре.

Брати Фрейре

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що легендарний силач Маріуш Пудзяновські вирубав 150-кілограмового суперника за 16 секунд.

Фото Twitter BellatorMMA

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