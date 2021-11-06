Пітбуль побив суперника в чемпіонському бою Bellator 270: відео нищівного нокауту
У столиці Ірландії Дубліні відбувся турнір змішаних єдиноборств Bellator 270, головною подією якого став бій за вакантний титул чемпіона Bellator у легкій вазі між 32-річним місцевим бійцем Пітером Куїллі (13 перемог, 6 поразок, 1 нічия) та 35-річним бразильцем Патрікі Фрейре на прізвисько Пітбуль (24 перемоги, 10 поразок).
Суперники вже зустрічалися у травні цього року, і тоді перемогу технічним нокаутом здобув ірландець (Пітбуль отримав ушкодження, яке не дозволило йому продовжити поєдинок). У бою-реванші бразилець одразу позначив свій рішучий настрій і в другому раунді вирубав ірландця. Спочатку Фрейре відправив Куїллі у нокдаун потужним попаданням з правої. Суперник намагався встигнути відновитися, рятуючись втечею, але Пітбуль наздогнав його біля сітки, почавши добивати. Рефері змушений був зупинити бій.
#AndNew @PatrickyPitbull @PatricioPitbull #Bellator270 pic.twitter.com/8TPMWWD9eF- BellatorMMA (@BellatorMMA) November 5, 2021
За іронією долі, Патрікі Фрейре став володарем пояса, від якого місяць тому відмовився… його брат Патрісіу Фрейре.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що легендарний силач Маріуш Пудзяновські вирубав 150-кілограмового суперника за 16 секунд.
Фото Twitter BellatorMMA46
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter