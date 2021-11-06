На заздрість Монфісу: Світоліна навідалася до бабусі на млинці

Призер Олімпійських ігор у Токіо, найсильніша тенісистка України Еліна Світоліна, яка опустилася в рейтингу WTA на 14-ту позицію, після виснажливого сезону проводить час на батьківщині.

Іменита спортсменка, яка заробила за кар'єру понад 21 млн доларів «брудними», нарешті дісталася рідної Одеси, де бабуся традиційно потішила її своїми фірмовими млинцями.

«Дім, милий дім», — підписала знімок із бабусею у Instagram Еліна.

До речі, першим на пост Еліни відреагував її чоловік Гаель Монфіс, який виставив два сердечка. Напевно, заздрить дружині: сам-то в Парижі, а бабусині млинці в Одесі.

Нагадаємо, що раніше Еліна побувала у Києві, де на «Площі зірок» відкрили її іменну зірку. Також Світоліна разом із олімпійським чемпіоном Жаном Беленюком відвідала на головній спортивній арені країни матч Ліги чемпіонів «Динамо» — «Барселона» та провела час зі своєю подругою Лесею Нікітюк. А ще Еліна у креативній сорочці з вікна готелю похизувалась видом на Дніпро.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Еліна Світоліна припинила співпрацю зі своїм тренером Ендрю Беттлсом.

Фото Instagram

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