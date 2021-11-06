«МанСіті» без Зінченка переміг «МЮ» з Кріштіану Роналду в дербі Манчестера: відеоогляд матчу АПЛ

У суботу, 6 листопада, на заповненій уболівальниками знаменитій арені «Олд Траффорд» в 11-му турі англійської прем'єр-ліги відбулося 153-те (в рамках чемпіонату) манкуніанське дербі між «Манчестер Юнайтед» та «Манчестер Сіті», яке веде свій початок з далекого 1891 року.

Команда Хосепа Гвардіоли, у складі якої весь поєдинок у запасі провів Олександр Зінченко, перемогла підопічних Оле-Гуннара Сульшера з Кріштіану Роналду у складі — 2:0 (Байї, 7, у свої ворота, Бернарду Сілва, 45), після трьох поразок та нічиєї перервавши свою безвиграшну серію в очних дуелях із «МЮ».

При цьому «Манчестер Сіті» став першою командою, яка вісім разів обіграла «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» (у «Ліверпуля» 7 виграшів).

До речі, невдача господарів поля, напевно, більше за інших засмутила легенду клубу сера Алекса Фергюсона. Адже саме цього дня 35 років тому шотландець розпочав свою блискучу кар'єру у «Манчестер Юнайтед».

Становище лідерів: 1. «Челсі» — 25 очок (10 матчів); 2. «Манчестер Сіті» — 23 (11); 3. «Ліверпуль» — 22 (10); 4. «Вест Хем» — 20 (10); 5. «МЮ» — 17 (11); 6. «Арсенал» — 17 (10).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Манчестер Сіті» сенсаційно вилетів з Кубка англійської ліги.

Фото РА

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