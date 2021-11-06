«Динамо» вперше за 5 років поступилося «Ворсклі», перервавши вражаючу серію без поразок: відеоогляди матчів УПЛ

У суботу, 6 листопада, зустрічами в Ужгороді, Києві та Львові продовжується програма 14-го туру вітчизняної прем'єр-ліги.

Чемпіонат України. 14-й тур

6 листопада (субота)

«Динамо» (Київ) — «Ворскла» (Полтава) — 1:2 (Вітіньо, 90+5 — Ранжел, 34, Тілль, 74, з пенальті). На 80-й хвилині вилучено Кравчука («Ворскла»).

«Динамо»: Бущан, Караваєв, Забарний, Кендзьора, Тимчик, Сидорчук, Шапаренко, Буяльський, де Пена (Вітіньо, 55), Циганков, Рамірес (Гармаш, 46).

Команда Мірчі Луческу вийшла на гру проти третьої команди УПЛ після виснажливого матчу Ліги чемпіонів із «Барселоною» (0:1). При цьому тренерський штаб провів в «основі» лише дві заміни: замість Сироти та Гармаша з перших хвилин на поле вийшли Тимчик та Рамірес.

Більшу частину першого тайму «біло-сині» провели в атаці, але здобути вигоду з територіальної переваги не змогли. А ось «Ворскла» перетворила на гол чи не перший свій шанс: Тілль навісив зі штрафного, а бразильський форвард Ранжел головою переправив м'яч у сітку воріт Бущана — 0:1.

Незабаром після перерви підопічні Юрія Максимова (до речі, знаменитого динамівця) зобов'язані були подвоїти свою перевагу, але в останній момент удар впритул Ранжела заблокував Кендзьора.

І все ж полтавці забили другий м'яч, коли арбітр… із Макіївки Іванов після перегляду VAR призначив у ворота «Динамо» аж ніяк не однозначний пенальті. Люксембуржець Тілль з «позначки» був точним — 0:2.

Шанс команді Луческу подарував гравець «Ворскли» Кравчук, який вийшов на заміну і протягом однієї хвилини встиг заробити дві жовті картки, залишивши свою команду в меншості. Але полтавці вистояли, пропустивши лише один м'яч від Вітіньо. Занадто багато сил та емоцій у киян забрала Ліга чемпіонів, а Луческу на серйозну ротацію складу не наважився. Хоча «лава» у нинішнього «Динамо», скажемо, як є, ще того рівня…

«Динамо» не лише вперше з 2016 року поступилося «Ворсклі», а й перервало свою вражаючу серію без поразок у чемпіонаті України, яка тривала 30 (!) матчів (з моменту програшу «Шахтарю» у листопаді 2020-го — 0:3).

«Минай» — «Маріуполь» — 0:2 (Кащук, 45, 82). На 73-й хвилині вилучений Очеретько («Маріуполь»), а на 90+7-й — Ахмедзаде («Минай»), на 78-й хвилині Гончар («Минай») не реалізував пенальті.

У зустрічі аутсайдерів УПЛ в Ужгороді «Маріуполь» попри обставини (вилучення з поля Очеретька та призначений у ворота гостей пенальті) відсвяткував заслужену перемогу.

До речі, свідком першого після шести поспіль поразок успіху команди свого сина став батько наставника маріупольців Остапа Маркевича Мирон Маркевич, який спостерігав за перебігом матчу в компанії форварда «Миная» Селезньова.

5 листопада (п'ятниця)

«Олександрія» — «Металіст 1925» (Харків) — 2:0 (Кірюханцев, 33, Дубра, 73).

Положення команд:

1. «Динамо» — 35 очок (14 матчів);

2. «Шахтар» — 32 (13);

3. «Ворскла» — 28 (14);

4. «Зоря» — 26 (13);

5. «Дніпро-1» — 25 (13);

6. «Олександрія» — 23 (14);

7. «Верес» — 19 (13);

8. «Металіст 1925» — 19 (14);

9. «Десна» — 18 (13);

10. «Рух» — 13 (12);

11. «Колос» — 11 (12);

12. «Львів» — 10 (13);

13. «Інгулець» — 9 (12);

14. «Минай» — 8 (13);

15. «Чорноморець» — 8 (13);

16. «Маріуполь» — 7 (14).

Бомбардири: 9 голів — Віктор Циганков («Динамо»); 7 — Денис Безбородько («Десна»), Артем Довбик («Дніпро-1»); 6 — Віталій Буяльський, Денис Гармаш (обидва — «Динамо»), Андрій Кулаков («Маріуполь»), Лассіна Траоре, Тете (обидва — «Шахтар»), Аллах'яр Сайядманеш («Зоря»); 5 — Владислав Кочергін, Олександр Гладкий (обидва — «Зоря»), Руслан Степанюк, Олів'є Тілль (обидва — «Ворскла»).

У 14-му турі прем'єр-ліги зіграють також: «Чорноморець» — «Рух» (6 листопада), «Інгулець» — «Дніпро-1», «Колос» — «Шахтар», «Зоря» — «Верес», «Львів» — «Десна» (7 листопада).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що колишній головний тренер збірної України Андрій Шевченко очолить італійський «Дженоа».

Фото ФК «Динамо»

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