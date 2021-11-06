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19-річний земляк Ломаченка Юрій Захарєєв став чемпіоном світу з боксу

20:31 6 листопада 2021
Юрій Захарєєв

На «Штарк Арені» у Белграді фінішує XXI чемпіонат світу з боксу із призовим фондом 2,6 млн доларів, на якому не виступав наш найсильніший боксер, віцечемпіон Олімпійських ігор у Токіо Олександр Хижняк (полтавчанин не брав участі у чемпіонаті України, за підсумками якого і було сформовано склад команди на ЧС).

Блискуче виступив на престижних змаганнях у столиці Сербії за участю 650 боксерів із 105 країн 19-річний чемпіон світу серед молоді-2021 Юрій Захарєєв, який став на своїй дебютній дорослій першості володарем золотої медалі у ваговій категорії до 71 кг.

Земляк Василя Ломаченка (він теж родом із Білгород-Дністровського) по черзі здолав сомалійця Махмода Саїда (5:0), англійця Мохаммеда Акбара (5:0) та бронзового призера чемпіонату Європи іспанця Юбу Сіссохо (5:0). У чвертьфіналі Захареєв провів свій, мабуть, найскладніший поєдинок, перемігши роздільним рішенням суддів дворазового чемпіона Світової серії боксу, віцечемпіона Азіатських ігор-2018 Асланбека Шимбергенова з Казахстану (3:2), а у півфіналі наш співвітчизник перебоксував азербайджанця Сархана Алієва (5:0).

У вирішальному бою непереможний українець зійшовся з чемпіоном Росії 28-річним Вадимом Мусаєвим і, впевнено вигравши усі три раунди, переміг одноголосним рішенням суддів — 5:0! За титул чемпіона світу Захарєєв заробив 100 тисяч доларів призових.

Зазначимо, що після 2011 року, коли поєдинки за «золото» ЧС проводили п'ять наших співвітчизників (при цьому чотирьом із них — Василю Ломаченку, Тарасу Шелестюку, Євгену Хитрову та Олександру Усику вдалося стати чемпіонами світу), лише один український боксер до Захарєєва пробивався до фіналу світових першостей серед аматорів — 2017-го Олександр Хижняк, який виграв золоту медаль.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що український боксер Олександр Хижняк відгуляв весілля у рідній Полтаві.

Фото Twitter AIBA

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