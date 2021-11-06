«Барселона» осоромилася в чемпіонаті Іспанії, не втримавши перевагу в три м'ячі: відеоогляд матчу

Каталонська «Барселона», яка призначила новим наставником команди легендарного Хаві, розчарувала своїх шанувальників, не втримавши перемогу в матчі 13-го туру чемпіонату Іспанії на полі «Сельти» — 3:3 (Аспас, 52, 90+6, Ноліто, 74 — Фаті, 5, Бускетс, 18, Депай, 34).

Після перемоги в Лізі чемпіонів над «Динамо» (1:0) каталонці ще під керівництвом виконувача обов'язки головного тренера команди Сержі Бархуана, здавалося, покладуть до скарбнички три очки і в поєдинку Ла Ліги. Принаймні «Барса» після першого тайму впевнено перемагала у Віго — 3:0. Але після перерви «Сельта» змогла перевернути все з ніг на голову, забивши рятівний гол на 96-й хвилині.

Як зазначає Gracenote, «Барса» вперше з 19 січня 1998 року втратила перемогу в Ла Лізі, ведучи з перевагою як мінімум у 3 голи (тоді команда програла «Валенсії» — 3:4).

При цьому каталонці не лише не дорахувалися двох очок, а й втратили через чергову серйозну травму (підозра на розрив двоголового м'яза стегна) свого 19-річного таланта Ансу Фаті, який забив у нинішньому сезоні 7 м'ячів і віддав дві гольові передачі.

Один набраний бал не дозволив «Барсі» піднятися вище 9-го місця у турнірній таблиці. До «Реала», що йде другим (з грою в запасі), — цілих 7 пунктів.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що у форварда «Барселони» Серхіо Агуеро діагностували серйозну хворобу серця.

Фото Twitter ФК «Сельта»

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