У ніч на неділю, 7 листопада, у Лас-Вегасі на ринзі легендарної MGM Grand Garden Arena зійшлися чемпіон світу за версіями WBC, WBA та WBO у суперсередній вазі мексиканець Сауль Альварес (57 перемог, 39 з них — нокаутом, 1 поразка, 2 нічиї)), який відгуляв у травні весілля, та володар титулу IBF досі непереможний американець Калеб Плант (21 перемога, 12 з них — нокаутом, 1 поразка).

Поєдинок пройшов у конкурентній боротьбі. У перші раунди американець завдав більше ударів, але поступово Канело перехопив ініціативу і в 11-му раунді довершив справу. Спочатку серією ударів південноамериканець відправив суперника в нокдаун, а коли бій продовжився, кинувся добивати — і завершив бій нокаутом.

«Я хочу подякувати всім, хто сьогодні прийшов сюди. Було нелегко дійти до цього етапу. Але завдяки вашій підтримці, завдяки моїй родині та моїй команді ми зайшли так далеко. Ця перемога всім, особливо у Мексиці. Моя пошана Калебу Планту. Він чудовий боєць із великими здібностями. Зрештою, ми є чоловіками. Він хотів далі битися зі мною, хотів продовжити бій. Йому немає чого соромитися, сьогодні ми провели чудовий поєдинок. Але, безумовно, ми взяли гору», – сказав Альварес після бою, одягнувши собі на голову корону та взявши в руки всі чемпіонські пояси.

Canelo є king worth of the crown #CaneloPlant pic.twitter.com/9zdp8D6x6m — Boxing on BT Sport(@BTSportBoxing) November 7, 2021

Додамо, що Альварес став лише шостим боксером, якому вдалося стати абсолютним чемпіоном світу в одному дивізіоні. Раніше це вдавалося Бернарду Хопкінсу (середня вага), Джермейну Тейлору (середня вага), Теренсу Кроуфорду (перша напівсередня вага), Олександру Усику (перша важка вага) та Джошу Тейлору (перша напівсередня вага).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що земляк Ломаченко 19-річний боксер Юрій Захарєєв став чемпіоном світу.

189

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter