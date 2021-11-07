У ніч з 6 на 7 листопада в Нью-Йорку пройшов турнір зі змішаних єдиноборств UFC 268, одним із поєдинків якого стало протистояння колишнього тимчасового чемпіона світу в легкій вазі американця Джастіна Гейтжі (23 перемоги, 3 поразки), який програв у своєму останньому бою рік тому росіянину Хабібу Нурмагомедову, зі своїм співвітчизником екс-чемпіоном Bellator Майклом Чендлером (22 перемоги, 7 поразок).

Бійці влаштували яскраву сутичку із взаємним обміном важкими точними ударами, але активнішим та наполегливішим виявився Гейтжі, здобувши в підсумку перемогу одноголосним рішенням суддів.

«Я знав, наскільки жорсткий хлопець Чендлер. Він — воїн. Ми з ним живемо не в той час. Я з Чендлером мав би битися до смерті в чортовому Колізеї. Що далі? Сподіваюся, поб'юся з Олівейрою чи Пор'є. Мені начхати з ким. Я посідаю друге місце в рейтингу й щойно здобув вражаючу перемогу. Хто має битися за титул, якщо не я? Я єдиний чортів хлопець, який залишився», — наводить слова Гейтжі сайт MMA Fighting.

Багато оглядачів UFC називають поєдинок одним із головних претендентів на звання найкращого бою року. Захопився побаченим і екс-чемпіон світу в напівважкій вазі Джон Джонс. «Реванш, будь-ласка. Мені потрібно побачити п'ятираундовий бій Майкла Чендлера з Джастіном Гейтжі», — написав Джонс на своїй сторінці у Twitter.

Додамо, що бійці, які отримали по 50 тисяч доларів бонусів за найкращий бій вечора, були госпіталізовані одразу після бою. Утім, причин для переживань немає, оскільки це стандартна процедура для боїв, у яких обидва суперники опинялися в нокдауні.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що українець Ігор Потєря після вражаючого нокауту дебютує в UFC.

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