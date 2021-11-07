11 грудня у Нью-Йорку на ринзі Madison Square Garden відбудеться вечір боксу, головним боєм якого стане поєдинок екс-чемпіона світу за версіями WBA, WBO та IBF українця Василя Ломаченка (15 перемог, 11 з них — нокаутом, 2 поразки), який переміг у червні японця Масайоші Накатані, проти колишнього володаря титулу IBF ганця Річарда Коммі (30 перемог, 27 з них — нокаутом, 3 поразки).

За інформацією сайту Totalsportekboxing, гарантований гонорар Ломаченка складе 750 тисяч доларів. При цьому сума може досягти двох мільйонів залежно від проданих платних трансляцій бою. Водночас, суперник українця за аналогічною «схемою» може розраховувати на 250 та 800 тисяч в американській валюті відповідно.

Відзначимо, що за переможний поєдинок із Накатані уродженець Білгород-Дністровського також заробив близько 2 млн доларів. А ось свій рекордний гонорар Василь отримав за бій проти Теофімо Лопеса, в якому втратив три чемпіонські пояси, — тоді українець розбагатів на 3,25 млн в американській валюті.

Додамо, що в майбутньому поєдинку букмекери бачать Ломаченка явним фаворитом. Наприклад, аналітики «Фаворит Спорт» приймають ставки на перемогу нашого співвітчизника з коефіцієнтом 1,15, успіх його суперника оцінюють у 5,50 (на нічию дають 29,00).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що 19-річний Юрій Захарєєв став наймолодшим чемпіоном світу з боксу в історії України.

200

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter