У родині італійського помічника Андрія Шевченка у збірній України сталося горе

В Італії у 75-річному віці пішов із життя екс-футболіст «Мілана», «Верони» та «Катандзаро» Луїджі Малдера.

«Джино Мальдера завжди буде в серцях усіх „россо-нері“. Він є еталонною фігурою „Мілана“ кінця 1960-х. З величезною скорботою весь Мілан зараз разом із сім'єю Малдери в момент болю», — написали на офіційній сторінці «Мілана» у Twitter.

Батько помічника Андрія Шевченка у збірній України Андреа Малдери був вихованцем «Мілана», у складі якого провів три сезони. Щоправда, за цей час Луїджі, який виступав на позиції захисника, встиг виграти Кубок чемпіонів та Міжконтинентальний кубок 1969-го. Загалом на рахунку футболіста понад 400 матчів на професійному рівні в різних італійських клубах, серед яких «Верона», «Монца», «Катандзаро» та «П'яченца».

Луїджі Малдера з Кубком чемпіонів 1969 року

Після завершення ігрової кар'єри Луїджі повернувся до рідного клубу, де протягом 15 років, з 1982-го по 1997-й, працював із молодіжними командами «россо-нері».

Зазначимо, що родина Малдери дуже футбольна. У Луїджі є два молодші брати, які також грали на професійному рівні, — Аттіліо та Альдо, причому останній став чемпіоном Італії у складі «росо-нері» в 1979-му та з римською «Ромою» в 1983-му.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що батько одноклубника Зінченка по «МанСіті» Натана Аке помер через кілька хвилин після голу сина в Лізі чемпіонів.

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