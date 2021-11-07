120-кілограмовий товстун виграв бій у UFC після ефектної «вертушки»: відео нокауту

Бійцівський вечір змішаних єдиноборств UFC 268, у рамках якого Джастін Гейтжі в яскравому бою здобув перемогу над Майклом Чендлером, ознаменувався ще одним видовищним епізодом.

У поєдинку суперважковаговиків Кріс Барнетт, який при зрості 175 см важить 120 кг і не дуже комплексує з цього приводу, потряс Джана Вілланте ефектною «вертушкою» з ноги в голову, після чого добив суперника вже в партері, змусивши рефері зупинити бій.

#UFC268 був insane. @iangarryMMA and Alex Pereira arrived. Michael Chandler і Justin Gaethje близько killed eachother. Rose, Weili, Usman і Colby all absolute elite, Trevor Wittman down the 3peat and above all, this still happened pic.twitter.com/Lf4l9KcHAw - Jack (@JCCalder15) November 7, 2021

До того ж Кріс на радостях видав сальто вперед в октагоні — і це з солідним животом…

Цікаво, що цей поєдинок був лише другим для Барнетта в UFC. Перший закінчився для нього поразкою від Бена Ротуелла у травні цього року. Загалом же рахунку «Ведмедика для обіймашок» (Huggy Bear — прізвисько товстуна) 22 перемоги та 7 поразок у змішаних єдиноборствах.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Пітбуль побив суперника в чемпіонському бою Bellator 270.

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