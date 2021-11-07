Помер знаменитий чемпіон-рекордсмен «Містер Олімпія»

На Ямайці у віці 46 років помер відомий бодібілдер Шон Роден. Причиною смерті спортсмена став серцевий напад.

Роден був відомий насамперед тим, що протягом шести років, з 2012-го по 2017-й, незмінно потрапляв до топ-п'ятірки найзначніших змагань серед культуристів — «Містер Олімпія». У 2018-му ямаєць, якому на той момент було 43 роки, нарешті завоював чемпіонське звання, ставши найбільш віковим тріумфатором престижних змагань в історії їхнього проведення.

2018-го Роден у 43-річному віці переміг на "Містер Олімпія"

Щоправда, після тріумфу кар'єра Шона на прізвисько Гнучкий робот пішла на спад. Виною всьому звинувачення у зґвалтуванні, які спортсмен всіляко заперечував, але через які керівництво «Містер Олімпії» відсторонило ямайця від усіх змагань, які проводилися під їхньою егідою.

Окрім тріумфу на «Містер Олімпія», за свою кар'єру Роден ставав переможцем «Європа Супершоу», «Арнольд Класік Європа» та «Гран-прі Англія» у 2012-му, а також «Гран-прі Австралія» у 2014-му.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що ганський футболіст «Лінца» Рафаель Двамена переніс серцевий напад прямо на полі.

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