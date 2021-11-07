«Колос» із новим тренером програв у Ковалівці «Шахтарю»: відеоогляди матчів УПЛ

У неділю, 7 листопада, чотирма матчами завершується ігрова програма 14 туру чемпіонату України з футболу.

Чемпіонат України. 14-й тур

7 листопада (неділя)

«Колос» (Ковалівка) — «Шахтар» (Донецьк) — 1:3 (Ільїн, 41 — Матвієнко, 15, Фернандо, 25, Мудрик, 72).

«Шахтар»: Трубін, Додо, Вітао (Кривцов, 66), Матвієнко, Ісмаїлі, Маркос Антоніо, Бондаренко (Майкон, 75), Марлос (Тете, 66), Алан Патрік, Соломон (Мудрик, 66), Фернандо (Дентіньо, 85).

На матч із «Шахтарем» ковалівців, які мали серію з трьох поразок, виводив новий виконувач обов'язків головного тренера. Замість Сергія Кузнєцова, який подав у відставку, команду готував до гри з «гірниками» ще один колишній помічник Руслана Костишина — Ярослав Вишняк. І «Колос» зміг показати яскраву гру в поєдинку з одним із лідерів.

Уже на 15-й хвилині рахунок було відкрито. Алан Патрик навісив зі штрафного з правого флангу, а Матвієнко, який підключився до подачі зі стандарту, головою відправив м'яча у ворота. Протягом кількох хвилин господарі могли вирівнювати становище — спочатку Трубін забрав м'яча після щільного удару Богданова з-за меж штрафного майданчика, а потім Лисенко не зміг поцілити у ворота з близької відстані, замикаючи фланговий простріл.

«Не забиваєш ти — заб'ють тобі». Ця стара футбольна аксіома спрацювала і цього разу. Партнери класним пасом вивели до воріт Фернандо, і бразилець не схибив, пробивши повз воротаря та забивши вже в четвертому поспіль матчі за «гірників» у всіх турнірах.

До честі ковалівців, другий м'яч не змусив їх опустити руки, і перед самою перервою підопічним Ярослава Вишняка вдалося скоротити відставання. Після подачі з правого флангу Лисенко скинув м'яча на Ільїна, і фланговий захисник господарів точно пробив у кут.

І надалі «Колос» цілком міг розраховувати на «рятівний» гол. Зокрема, після удару Богданова зі штрафного Трубін лише з другої спроби забрав м'яча, а після ще одного удару Ільїна під саму стійку голкіпер «Шахтаря» видав дивовижний сейв. У підсумку всі питання про переможця вдалося зняти на 72-й хвилині, коли Мудрик, який вийшов на заміну, після пасу Алана Патрика з близької відстані «розстріляв» воротаря.

Зрештою, непроста перемога «Шахтаря», яка дозволила «гірникам» не лише наздогнати «Динамо» в турнірній таблиці, а й випередити киян за додатковими показниками.

«Зоря» (Луганськ) — «Верес» (Рівне) — 3:0 (Шахаб, 47, 49, 84).

«Зоря» після важкої перемоги над болгарським ЦСКА у Лізі конференцій приймала на своєму полі рівненський «Верес», який до цього не програвав у чотирьох поєдинках поспіль. Після «сухого» першого тайму вирішальними у протистоянні на «Славутич-Арені» стали дві хвилини у дебюті другої 45-хвилинки. Спочатку Шахаб випередив захисників та замкнув простріл співвітчизника Сайядманеша, забивши свій 20-й м'яч в українській прем'єр-лізі, а потім самостійно втік віч-на-віч із воротарем фактично з центру поля, обіграв голкіпера та закотив м'яча в порожні ворота. На останніх хвилинах Захедітабар оформив хет-трик, зігравши на добиванні після того, як удар Гладкого прийняв на себе захисник. Ось так в одному матчі іранець забив більше, ніж у всіх попередніх матчах чемпіонату цього сезону.

«Інгулець» (Петрове) — «Дніпро-1» (Дніпро) — 0:1 (Довбик, 26). На 34-й хвилині вилучений Шишка («Інгулець»).

Гості, які проводили ювілейний, 100-й, поєдинок в елітному дивізіоні, відкрили рахунок у середині першого тайму, коли найкращий бомбардир команди Довбик реалізував штрафний удар. Як виявилося, цей гол став єдиним і, відповідно, переможним для підопічних Ігоря Йовічевича, які з 34-ї хвилини грали в більшості після вилучення гравця петровчан Шишки. А «Інгулець» продовжив свої неприємні серії — безвиграшну до семи матчів (дві нічиї та п'ять поразок) та без забитих м'ячів до 363 хвилин.

6 листопада (субота)

«Динамо» (Київ) — «Ворскла» (Полтава) — 1:2 (Вітіньо, 90+5 — Ранжел, 34, Тілль, 74, з пенальті). На 80-й хвилині вилучений Кравчук («Ворскла»).

«Динамо»: Бущан, Караваєв, Забарний, Кендзьора, Тимчик, Сидорчук, Шапаренко, Буяльський, де Пена (Вітіньо, 55), Циганков, Рамірес (Гармаш, 46).

«Мінай» — «Маріуполь» — 0:2 (Кащук, 45, 82). На 73-й хвилині вилучений Очеретько («Маріуполь»), а на 90+7-й — Ахмедзаде («Минай»), на 78-й хвилині Гончар («Минай») не реалізував пенальті.

«Чорноморець» (Одеса) — «Рух» (Львів) — 4:3 (Ванат, 30, Авагімян, 38, Цитаїшвілі, 57, Тлумак, 83 — Мартинюк, 67, Федорчук, 71, 79). На 54-й хвилині Борячук («Рух») не реалізував пенальті.

5 листопада (п'ятниця)

«Олександрія» — «Металіст 1925» (Харків) — 2:0 (Кирюханцев, 33, Дубра, 73).

Положення команд:

1. «Шахтар» — 35 очок (14);

2. «Динамо» — 35 (14);

3. «Зоря» — 29 (14);

4. «Ворскла» — 28 (14);

5. «Дніпро-1» — 28 (14);

6. «Олександрія» — 23 (14);

7. «Верес» — 19 (14);

8. «Металіст 1925» — 19 (14);

9. «Десна» — 18 (13);

10. «Рух» — 13 (13);

11. «Колос» — 11 (13);

12. «Чорноморець» — 11 (14);

13. «Львів» — 10 (13);

14. «Інгулець» — 9 (13);

15. «Минай» — 8 (13);

16. «Маріуполь» — 7 (14).

Бомбардири: 9 голів — Віктор Циганков («Динамо»); 8 — Артем Довбик («Дніпро-1»); 7 — Денис Безбородько («Десна»); 6 — Віталій Буяльський, Денис Гармаш (обидва — «Динамо»), Андрій Кулаков («Маріуполь»), Лассіна Траоре, Тете (обидва — «Шахтар»), Олів'є Тілль («Ворскла»), Аллах'яр Сайядманеш («Зоря») .

Також у рамках 14-го туру ввечері 7 листопада буде зіграно матч «Львів» — «Десна».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що колишній головний тренер збірної України Андрій Шевченко очолить італійський «Дженоа».

Фото ФК «Шахтар»

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