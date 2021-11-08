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Спорт

Арбітр ударом з ліктя «вирубив» футболіста під час матчу: курйоз потрапив на відео

10:49 8 листопада 2021
Арбітр Жеремі Піньяр

Кумедний епізод стався в матчі 13-го туру вищого дивізіону чемпіонату Франції між «Реймсом» та «Монако».

На 12-й хвилині після передачі в центрі поля арбітр зустрічі Жеремі Піньяр (на фото в заголовку), ухиляючись від м'яча, зарядив з ліктя в щелепу гравцю «Реймса» Морето Кассамі. Удар вийшов доволі болючим, і футболісту знадобилася медична допомога. При цьому арбітр не розділив болю Морето й із усмішкою відреагував на інцидент.

Додамо, що Кассама після наданої допомоги зміг продовжити гру. А сам матч завершився внічию — 0:0. «Реймс» продовжує перебувати внизу турнірної таблиці, лише за додатковими показниками випереджаючи «Бордо», який іде в зоні вильоту, а «Монако» розташовується на 11-му місці.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що в Бразилії футболіст жорстоко побив арбітра, завдавши сильного удару з ноги в голову.

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