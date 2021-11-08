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Спорт

Футболіст «Динамо» Бесєдін повінчався з матір'ю двох своїх дітей

13:18 8 листопада 2021
Артем Бесєдін із сім&#39;єю

Нападник «Динамо» Артем Бесєдін, який відновлюється після важкої травми, отриманої в матчі за збірну України на Євро-2020 проти Швеції, вирішив повінчатися зі своєю дружиною Радмилою Карафєтовою.

Радісною подією дівчина поділилася зі своїми підписниками в Instagram, виставивши коротке відео з церкви, яке потім «запостив» у себе й сам футболіст.

Зазначимо, що пара, яка перебуває в законному шлюбі з вересня 2019 року, виховує сина Домініка та доньку Кароліну, яка народилася в лютому цього року. Також у Радмили є двоє дітей від першого шлюбу — син Дамір та дочка Божена.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Артем Бесєдін нецензурно висловився про гомосексуалістів та нарвався на неприємності.

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