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Спорт

«Вбивця» «Реала» залишив «Шахтар» після 10 років у клубі

11:52 8 листопада 2021
Дентіньо

32-річний форвард «Шахтаря» Дентіньо залишив клуб після 10 років виступів у чемпіонаті України.

«Дякуємо Дентіньо за професіоналізм, старання, готовність завжди допомагати команді, яскраві матчі та важливі голи. Бажаємо удачі та великих перемог на футбольному полі та в житті!» — подякували футболісту на офіційному сайті «Шахтаря».

Зазначимо, що Дентіньо перейшов до «Шахтаря» з бразильського «Корінтіанса» влітку 2011 року. Протягом десяти років (з перервою на «відрядження» до турецького «Бешикташа» в 2013-му) провів за команду 197 матчів у всіх турнірах, у яких забив 29 м'ячів та увійшов до топ-50 найкращих бомбардирів за всю історію клубу. Серед найбільш «значних» результативних ударів форварда — у ворота мадридського «Реала» (2:0) у груповому турнірі Ліги чемпіонів-2020/2021 та хет-трик, єдиний у кар'єрі, у матчі з «Маріуполем» (4:0) у чемпіонаті України-2018/2019.

За час виступів за «гірників» бразилець, трансферна вартість якого оцінюється в 1,5 млн євро, завоював 16 трофеїв — шість разів став чемпіоном України, а також виграв по п'ять національних Кубків та Суперкубків.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що воротар «Шахтаря» Андрій П'ятов одягнув 20-кілограмовий костюм та заспівав легендарний хіт у популярному телешоу.

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