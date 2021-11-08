У четвер, 11 листопада, збірна України з футболу, яка вперше не виграла офіційний матч у Львові, проведе на стадіоні «Чорноморець» в Одесі товариський матч проти команди Болгарії (290 гра в історії «жовто-синіх»).

У минулі роки суперники п'ять разів зустрічалися у товариських поєдинках, у яких «жовто-сині» не зазнали жодної поразки. Зустрічі 1994-го у Софії та 1999-го у Києві завершилися внічию — 1:1, після чого Україна відсвяткувала три перемоги: 1:0 2000-го у Софії, 3:0 2011-го у Києві та 1:0 2012-го у столиці Болгарії.

Цього разу букмекери знову віддають перевагу українській команді. Наприклад, контора Favbet ставки на перемогу підопічних Олександра Петракова приймає з коефіцієнтом 1,47, на нічию — 4,10, на виграш гостей — 7,90.

У прямій трансляції матч Україна — Болгарія покаже о 19:30 телеканал «Футбол 1». Крім того, канал «Україна» транслюватиме зустріч у запису (о 23.20).

Товариський матч

11 листопада (четвер)

Україна — Болгарія 19:30 «Футбол 1», «Україна» (23:20)

Нагадаємо, що 16 листопада збірна України проведе у Зениці вирішальний поєдинок кваліфікації ЧС-2022 проти команди Боснії та Герцеговини.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що колишній головний тренер збірної України Андрій Шевченко очолив італійський «Дженоа».

Фото uaf.ua

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