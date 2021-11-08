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Спорт

Шевченко прибув до свого нового італійського клубу: момент потрапив на відео

18:03 8 листопада 2021
Андрій Шевченко

Екснаставник збірної України Андрій Шевченко, який прийняв найстаріший клуб Італії «Дженоа» та отримуватиме на рік 1,8 млн євро плюс бонуси, потихеньку обживається на новому місці.

Фахівець приїхав до клубного офісу в одному із районів Генуї, де поспілкувався з керівництвом «грифонів».

До речі, президентом клубу з 15 листопада стане Альберто Зангрілло, який змінить на посаді нинішнього боса Енріко Преціозі. Примітно, що новий управлінець «Дженоа» є професором медицини та особистим лікарем президента «Мілана» та колишнього прем'єр-міністра Італії Сільвіо Берлусконі — близького друга Шевченка та хрещеного батька старшого сина володаря «Золотого м'яча"-2004 Джордана.

Відомо, що контракт нашого співвітчизника з «грифонами» розрахований на 2,5 роки — до 30 червня 2024-го. Перше тренування в якості тренера клубу Шевченко проведе у вівторок, 9 листопада, а дебютує в офіційному матчі 21-го числа поєдинком проти римської «Роми», яку очолює португалець Жозе Моуріньо, що тренував українця в «Челсі» у 2006−2007 роках.

Клубна сторінка «Дженоа» у Twitter вже привітала нового наставника, залишивши лаконічний підпис під фото: «Mister Sheva».

pic.twitter.com/FhCSHzqRJc

До речі, Шева ще не заступив на нову посаду, а вже відомо, кого з футболістів він хоче бачити у своїй команді. Зокрема, як повідомляє сайт Get Italian Football News, у пріоритеті для спеціаліста запрошення двох експідопічних по збірній України — захисника «Динамо» Віталія Миколенка та півзахисника «МанСіті» Олександра Зінченка. Ось тільки поки невідомо, наскільки готові «грифони» потягнути трансфер двох гравців «жовто-синіх», загальна сума за яких, за даними авторитетного порталу Transfermarkt, може досягти 45 млн євро.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Олександр Зінченко охрестив доньку Єву, взявши у хрещені батьки гравця «Шахтаря» Миколу Матвієнка.

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