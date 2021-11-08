Бронзовий призер Євро-2020 повідомив про невиліковну хворобу

24-річний форвард французької «Ніцци» та збірної Данії Каспер Дольберг, співвітчизник якого Крістіан Еріксен зможе грати у футбол з імплантованим дефібрилятором у серці, зізнався в тому, що у нього діагностовано діабет першого типу.

«Радий, що нарешті з'ясував причину свого нездужання в останні кілька тижнів. І я дуже щасливий, що при правильному лікуванні захворювання не вплине на мою футбольну кар'єру», — написав на своїй сторінці в Instagram футболіст.

Зазначимо, що діабет першого типу невиліковний, а всі методи лише полегшують симптоми та запобігають ускладненням. При цьому захворюванні показано щоденне введення інсуліну протягом усього життя. При дотриманні призначеного лікарем лікування захворювання ніяк не впливає на звичний спосіб життя людини.

Додамо, що Дольберг є вихованцем молодіжних академій «Сількеборга» та голландського «Аякса». У складі амстердамців форвард став фіналістом Ліги Європи у 2017-му, поступившись у вирішальному поєдинку англійському «Манчестер Юнайтед» (0:2), та чемпіоном Нідерландів у 2019-му. Наприкінці серпня 2019-го Каспер перейшов до французької «Ніцци» — за форварда заплатили 20,5 млн євро.

Також футболіст відіграв за збірну Данії 32 матчі — зокрема був учасником ЧС-2018, де «червоно-білі» поступилися в 1/8 фіналу Хорватії в серії пенальті, а також став бронзовим призером Євро-2020. В активі нападника 10 м'ячів у складі національної команди, у тому числі три — у фінальній частині останньої континентальної першості (два у ворота Уельсу та один — чехам).

На Євро-2020 Дольберг забив три м'ячі

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що у зіркового форварда «Барселони» Серхіо Агуеро діагностували серцеву аритмію.

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