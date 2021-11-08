Українка Цуренко обіграла в Австрії росіянку з топ-30

Українська тенісистка Леся Цуренко, яка займає 132-й рядок у світовому жіночому рейтингу, успішно стартувала на турнірі в австрійському Лінці з призовим фондом 235 тисяч доларів.

У першому раунді наша співвітчизниця зустрічалася з росіянкою Єкатериною Александровою (30-та). Незважаючи на понад 100 позицій, які розділяють суперниць у рейтингу WTA, дві попередні очні зустрічі, на Відкритому чемпіонаті Австралії в 2019-му та у Празі в 2020-му, наша співвітчизниця виграла. Виявилася сильнішою киянка і цього разу, здобувши перемогу в двох сетах — 6:4, 7:6 (2).

«Останні два роки я лише дивлюся, як інші грають. І ось нарешті я теж можу виступати й можу грати багато матчів. Дуже рада повернутися на корт. Коли ти травмований тривалий час, дуже складно спостерігати за тим, як інші грають, а ти лише падаєш вниз у рейтингу. Зараз я надзвичайно щаслива. Вдалі результати наприкінці сезону пов'язані з тим, що я все ще свіжа, зовсім не втомилася та можу грати багато матчів поспіль. Відчуваю, що маю багато внутрішніх резервів, які допомагають мені битися. Але цей турнір дуже непростий, бо для завоювання титулу потрібно виграти сім матчів за сім днів. Я вже виграла три, залишилося лише чотири й перемога в кишені. Легко», — «гуморнула» задоволена Леся після непростої перемоги.

За вихід у друге коло Цуренко заробила 3556 євро призових «брудними». Її наступною суперницею стане бельгійка Елісон ван Ейтванк (69-а), яка легко обіграла маловідому австрійку Сінью Краус (459-а) — 6:1, 6:0.

Додамо, що Цуренко поки що єдина українка, кому вдалося подолати стартовий раунд турніру в Лінці. Даяна Ястремська (97-а) поступилася в боротьбі італійці Джасмін Паоліні (51-а) — 4:6, 6:3, 2:6, а Катерина Козлова (145-а) не змогла впоратися з китаянкою Сінь Ю Ван (106-а) — 6:2, 2:6, 3:6. Пробитися до другого кола може Ангеліна Калініна (57-а), яка зіграє з італійкою Мартіною Тревізан (114-а).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Світоліна приїхала до України та навідалася до бабусі на млинці.

Фото Jimmie 48

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