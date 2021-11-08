Усику, бійся: Залізний Майк хоче готувати Джошуа до реваншу з українцем

Британський боксер-суперважковаговик Ентоні Джошуа, який сенсаційно програв українцю Олександру Усику та втратив чемпіонські пояси за версіями WBA Super, WBO, IBF та IBO, несподівано отримав відомого «союзника» перед реваншем із нашим співвітчизником.

Бажання готувати Ей Джея до повторної зустрічі з Усиком виявив колишній абсолютний чемпіон світу в суперважкій вазі 55-річний американець Майк Тайсон, який у листопаді минулого року завершив внічию поєдинок із Роєм Джонсом. «Це було б честю для мене. Ми би не билися, а допомагали один одному — це було б чудово. У Джошуа так багато потенціалу, йому не варто засмучуватися через поразку», — цитує Залізного Майка сайт ES News.

До речі, свого часу Ей Джей уже зустрічався з Тайсоном. Щоправда, це було, коли Залізний Майк був на піку кар'єри, а британець лише нещодавно… навчився ходити.

Нагадаємо, що Джошуа пообіцяв Усику в реванші «справжнє жахіття й що вийде в ринг убивати». При цьому після поїздки до США повідомлялося, що у Ей Джея з'явився новий тренер, яким став екснаставник Тайсона та Евандера Холіфілда 63-річний Ронні Шілдс. Але цю інформацію не підтвердив промоутер британця Едді Хірн.

«Вірю, що Джошуа просто потрібні зміни в навколишньому середовищі. Мене злегка втомили питаннями на кшталт: „Едді, то хто ж стане новим тренером Ентоні?“ Моя відповідь залишилася незмінною: це та людина, в яку він вірить, із якою йому зручно, людина, з якою вони можуть змінити хід бою в потрібний момент. Маккрекен — не просто тренер Джошуа. Він його наставник та радник. Вірю, що подорож до Америки — гарна ідея для Джошуа. Адже він у Шеффілді з 18 років. Метою поїздки не було знайти нового тренера. Метою поїздки було дізнатися щось нове, навчитися чогось ще, змінити обстановку», — цитує слова функціонера сайт vringe.com.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що 19-річний уродженець Білгород-Дністровського Юрій Захарєєв побив росіянина та став чемпіоном світу з боксу.

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