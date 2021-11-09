Секс-символ ММА Пейдж Ванзант потішила шанувальників апетитними формами на тлі басейну

Секс-зірка змішаних єдиноборств, 27-річна американська письменниця і модель Пейдж Ванзант, яка раніше показала татуювання в «цікавому» місці, потішила своїх підписників у Instagram (а їх у дівчини понад 2,9 млн!) серією відвертих знімків. Цього разу пишногруда красуня позувала у бікіні на тлі невеликого басейну.

Нагадаємо, що Ванзант відома з боїв UFC (8 перемог та 5 поразок) та різних телевізійних проектів, зокрема, місцевої версії «Танців із зірками» та шоу Chopped. Останнім часом дівчина виступає у боях на голих кулаках, програвши, зокрема, у липні Рейчел Остович.

У травні 2018-го Ванзант підтвердила, що їй зробили операцію зі збільшення грудей, а у вересні того ж року красуня вийшла заміж за професіонального бійця ММА Остіна Вандерфорда. При цьому Ванзант з недавніх пір розміщує свої інтимні фото за окрему плату.

Пейдж Ванзант з чоловіком

Свій найближчий бій американка проведе на початку 2022 року в рамках промоції Bare Knuckle Fighting Championship.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Пейдж Ванзант привабила підписників пікантними фото.

Фото Instagram

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