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Спорт

Судив фінали Ліги чемпіонів та чемпіонату світу: знаменитий футбольний рефері отримав роботу в Україні

13:13 9 листопада 2021
Нікола Ріццолі

Найкращий футбольний арбітр світу 2014 та 2015 років, 50-річний італієць Нікола Ріццолі прилетів до Києва і займатиметься підготовкою вітчизняних суддів, а також розвитком системи VAR в українському футболі. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook президент УАФ Андрій Павелко.

Рефері, який судив у 2013 році фінал Ліги чемпіонів «Боруссія» Д. — «Баварія» та вирішальний матч ЧС-2014 Німеччина — Аргентина, працюватиме спільно зі своїм 72-річним співвітчизником, головою комітету арбітрів УАФ Лучано Лучі, який нещодавно продовжив контракт з федерацією (хоча за статутом УАФ керівну посаду не повинна займати людина старша 70 років).

Нікола Ріццолі та президент УАФ Андрій Павелко

Архітектор за освітою Нікола Ріццолі завершив кар'єру арбітра у 2017 році, очоливши суддівський корпус Італії. Знаменитий служитель Феміди входить до чільного десятку арбітрів XXI століття за версією Міжнародної федерації футбольної історії та статистики (IFFHS).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що арбітр під час матчу чемпіонату Франції ударом з ліктя «вирубав» футболіста.

Фото fifa.com, uaf.ua

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