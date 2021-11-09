26-річний чемпіон України з боксу загинув під колесами трамвая

Відомий український боксер, 26-річний Іван Соловйов, загинув під колесами трамвая в Одесі, повідомляє Vgorode з посиланням на пресслужбу Федерації боксу Одеської області.

Трагедія сталася 7 листопада на Люстдорфській дорозі, коли спортсмен спробував перетнути рейки в недозволеному місці. Водій трамвая вчасно застосував екстрене гальмування та подав звуковий сигнал, проте уникнути зіткнення не зміг. Щоб витягнути тіло загиблого, довелося використати спецкран. Водія трамвая забрала «швидка».

Іван Соловйов прийшов у бокс у 11 років. Через важке матеріальне становище сім'ї хлопчику дозволили відвідувати секцію безкоштовно (його виховувала бабуся). На заняття боксом Івана надихнув своїми виступами Василь Ломаченко, з яким він навіть особисто познайомився у Білгороді-Дністровському. 2013 року Соловйов став чемпіоном України серед спортсменів до 22 років, а 2015-го був фіналістом Кубка країни.

Іван Соловйов

Два роки тому рідного брата боксера в Одесі на смерть збило авто.

Поховають Івана Соловйова у рідному місті 10 листопада.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що під Києвом трагічно загинула член збірної України з боксу Аміна Булах.

Фото facebook.com/OdessaBoxingFederation

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