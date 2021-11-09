Чемпіон Європи з футболу втратив свого друга-гіганта

Чемпіон Європи та переможець Ліги націй у складі збірної Португалії, 29-річний футболіст іспанського «Бетіса» Вільям Карвалью втратив свого чотирилапого друга-гіганта, сенбернара на прізвисько Борис, повідомляє видання Record.

«На жаль, я втратив свого Бориса, — написав 29-річний футболіст у Instagram. — Я назавжди запам'ятаю ті добрі моменти, які ми провели разом за ці роки».

Зазначимо, що Вільям Карвалью народився в Анголі, але в дитинстві з батьками переїхав до Португалії. До переходу у 2018 році в «Бетіс» футболіст виступав на батьківщині за «Спортинг» та у Бельгії за «Серкль Брюгге». Свого часу опорним півзахисником цікавився донецький «Шахтар».

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Фото Instagram

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