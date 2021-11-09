Непереможний український суперваговик Вихрист знову проведе бій у Лас-Вегасі: стали відомі суперник і дата

Український боксер-суперважковаговик Віктор Вихрист (8 перемог, 6 з них — нокаутом), який у жовтні в андеркарді поєдинку Ф'юрі — Уайлдер переміг у США технічним нокаутом американця Майка Маршалла, знову вийде на ринг у Лас-Вегасі.

У бою 1 січня 2022 року наш непереможний боксер битимиться з 35-річним грузином Яго Кіладзе (26 перемог, 18 з них — нокаутом, 5 поразок, 1 нічия), повідомляє meta-ratings.com.ua. Цей 10-раундний поєдинок пройде в андеркарді бою між кубинцем Луїсом Ортісом та американцем Чарльзом Mартіном.

Зазначимо, що Кіладзе не виходив на ринг з 21 грудня 2019 року, коли у п'ятому раунді програв нокаутом нігерійцю Ефе Аджагба (при цьому Яго сам відправив суперника до нокдауну в 3-му раунді).

До речі, свого часу боксер після завершення аматорської кар'єри переїхав із Грузії до Донецька і, підписавши контракт із Union Boxing Promotion, прийняв українське громадянство. Була справа, Кіладзе виступав в андеркарді боїв Володимира Кличка. Останніми роками боксер живе у США.

18 із 32 поєдинків у кар'єрі Яго Кіладзе виграв нокаутом

Нагадаємо, що чемпіон Європи 2017 року та переможець Європейських ігор-2019 Вихрист дебютував у професіоналах у лютому 2020-го і з того часу виграв усі вісім поєдинків.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Віктор Вихрист вирубав небитого 125-кілограмового поляка.

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