26.04 / 26.28 30.03 / 30.36
Київ: 0
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Спорт

«Вічних чемпіонів немає»: Віталій Кличко назвав двох найкращих боксерів світу

20:59 9 листопада 2021
Віталій Кличко

Ексчемпіон світу в суперважкій вазі, а нині мер Києва Віталій Кличко, який подарував Усику чемпіонський пояс, яким володів Мухаммед Алі, розповів, кого вважає найкращим боксером світу.

«Я можу назвати двох найкращих боксерів на даний момент, — розповів Віталій Кличко в ефірі «В гостях у Гордона». — Вічних чемпіонів немає. Ніколи немає найсильнішого. Ти можеш бути сильним лише за короткий проміжок часу, показавши себе сьогодні, але назавжди ти найсильнішим не станеш.

У цей проміжок часу є два боксери, які показали серйозний бокс. Це Тайсон Ф'юрі та Олександр Усик. Сьогодні вони два найкращі боксери.

Зараз дуже багато спекуляцій щодо їхньої зустрічі. Саша проведе захист титулу в реванші з Джошуа, і дуже сподіваємось, що поєдинок Ф'юрі — Усик відбудеться".

Нагадаємо, що Віталій Кличко завершив свою блискучу боксерську кар'єру в 2012 році, здобувши на профірингу 45 перемог (43 з них — нокаутом!) і зазнавши лише 2 поразок.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Віталій Кличко зробив зізнання з нагоди 45-річчя брата.

Фото Instagram

152

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

ФОП

Не пізніше 20-го числа: у податковій зробили важливе попередження для платників єдиного податку з ФОП першої та другої груп

Люди

Після перерахунку пенсія зменшилася: одній з груп пенсіонерів розповіли, що буде з їхніми виплатами

Пенсії в Україні

Страховий стаж 35 років: що зміниться з 1 грудня і хто може розраховувати на збільшення пенсії

Комуналка

Субсидії на комуналку: кому точно не дадуть і як рахують доходи та витрати

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.