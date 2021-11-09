«Вічних чемпіонів немає»: Віталій Кличко назвав двох найкращих боксерів світу

Ексчемпіон світу в суперважкій вазі, а нині мер Києва Віталій Кличко, який подарував Усику чемпіонський пояс, яким володів Мухаммед Алі, розповів, кого вважає найкращим боксером світу.

«Я можу назвати двох найкращих боксерів на даний момент, — розповів Віталій Кличко в ефірі «В гостях у Гордона». — Вічних чемпіонів немає. Ніколи немає найсильнішого. Ти можеш бути сильним лише за короткий проміжок часу, показавши себе сьогодні, але назавжди ти найсильнішим не станеш.

У цей проміжок часу є два боксери, які показали серйозний бокс. Це Тайсон Ф'юрі та Олександр Усик. Сьогодні вони два найкращі боксери.

Зараз дуже багато спекуляцій щодо їхньої зустрічі. Саша проведе захист титулу в реванші з Джошуа, і дуже сподіваємось, що поєдинок Ф'юрі — Усик відбудеться".

Нагадаємо, що Віталій Кличко завершив свою блискучу боксерську кар'єру в 2012 році, здобувши на профірингу 45 перемог (43 з них — нокаутом!) і зазнавши лише 2 поразок.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Віталій Кличко зробив зізнання з нагоди 45-річчя брата.

Фото Instagram

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