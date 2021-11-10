Дотримався слова: Ярмоленко перед матчем із Болгарією потрапив до лікарні

Другий бомбардир в історії збірної України з футболу Андрій Ярмоленко, у якого минулого року народився третій син, перед товариським матчем із Болгарією в Одесі (11 листопада о 19:30) відлучився з табору «жовто-синіх» у Києві та відвідав столичну дитячу лікарню «Охмадит».

«Як обіцяв, зароблені бонуси на Євро-2020 направив на благодійність. Сьогодні разом із моїм агентом та товаришем Вадимом Шаблієм передали Катерині Вікторівні Вільчевській, заввідділенням гемофілії лікарні „Охмадит“, медичне обладнання», — написав на своїй сторінці в Instagram Андрій Ярмоленко, який, до речі, повністю відновився після травми.

Як відомо, за виступ на Євро-2020 та у Лізі націй футболісти та тренери збірної України отримали 6,5 млн євро «брудними».

Нагадаємо, що Андрій Ярмоленко забив у футболці збірної України 44 м'ячі. Для повторення рекорду Андрія Шевченка (48 голів) футболісту «Вест Хема» залишилося лише чотири рази вразити ворота суперників.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Андрія Ярмоленка зробили почесним громадянином та виписали премію.

Фото uaf.ua

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