Ковід та травми: Боснія і Герцеговина зазнала втрат перед вирішальним матчем з Україною

Збірна Боснії і Герцеговини з футболу, яку на стадіоні «Біліно поле» у Зениці очікують вирішальні поєдинки відбору ЧС-2022 проти команд Фінляндії (13 листопада) та України (16 листопада), зазнала кадрових втрат. Нагадаємо, що в поєдинку з командою Олександра Петракова у Львові підопічні Івайло Петєва змогли уникнути поразки (1:1).

Через розрив м'яза гомілки боснійцям не допоможе півзахисник хорватської «Гориці» Елвіс Сарич (19 ігор, 1 гол), а через спалах коронавірусу в його клубі — захисник австрійського «Штурма» Юсуф Газібегович (2 матчі), повідомляє nfsbihba.

Як і раніше, не відомо, чи зможе тренерський штаб команди розраховувати в майбутніх зустрічах на лідера команди форварда «Інтера» Едіна Джеко (118 поєдинків, 60 м'ячів!), який у дербі з «Міланом» пошкодив задню поверхню стегна. Бомбардир-гренадер у таборі збірної все ще тренується окремо від команди.

Повністю склад збірної Боснії і Герцеговини виглядає так:

воротарі — Ібрахім Шехіч («Коньяспор», Туреччина), Нікола Василь («Санкт-Паулі», Німеччина), Кенан Піріч («Атромітос», Греція);

захисники — Бранімір Ципетіч («Локомотива», Хорватія), Матео Сушич («Клуж», Румунія), Сеад Колашинац («Арсенал», Англія), Елдар Чивіч, Аднан Ковачевич (обидва — «Ференцварош», Угорщина), Анел Ахмедходіч («Мальме», Швеція), Денніс Хаджикадунич («Ростов», Росія), Сініша Санічанін («Партизан», Сербія), Александар Йовічич («Гориця», Хорватія), Айдін Нукіч («Тузла»);

півзахисники — Амір Хаджіахметович («Коньяспор», Туреччина), Раді Круніч («Мілан», Італія), Міралем П'яніч («Бешикташ», Туреччина), Амер Гояк («Динамо», Хорватія), Гойко Цимирот («Стандард», Бельгія)), Мирослав Стеванович («Серветт», Швейцарія), Аді Наліч («Мальме», Швеція), Ельмедін Жілікіч («Олімпія», Словенія);

нападники — Едін Джеко («Інтер», Італія), Лука Менало («Динамо», Хорватія), Ермедін Демірович («Фрайбург», Німеччина), Смаїл Превляк («Ейпен», Бельгія).

Становище команд у групі D: 1. Франція — 12 очок (6 матчів; різниця м'ячів — 8:3); 2. Україна — 9 (7; 9:8); 3. Фінляндія — 8 (6; 7:7); 4. Боснія і Герцеговина — 7 (6; 8:7); 5. Казахстан — 3 (7; 5:12).

У поєдинках, що залишилися, зіграють: Боснія і Герцеговина — Фінляндія, Франція — Казахстан (13 листопада); Боснія і Герцеговина — Україна, Фінляндія — Франція (16 листопада).

Нагадаємо, що у разі рівності очок на фініші групового турніру в першу чергу враховуватимуться загальна різниця забитих та пропущених м'ячів у всіх матчах, кількість забитих голів і лише потім показники в особистих зустрічах суперників (очки, різниця м'ячів, кількість забитих голів).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де і коли дивитися в прямому ефірі товариський матч Україна — Болгарія.

Фото nfsbih. ba

12

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter