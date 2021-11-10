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Спорт

«Продовжуй тягтися до зірок»: Шевченко з Італії надіслав звістку синові в день 15-річчя

14:10 10 листопада 2021
Андрій Шевченко

Колишній головний тренер збірної України Андрій Шевченко, який очолив італійський «Дженоа», тепло привітав свого сина Крістіана із 15-річчям.

«З 15-м днем народження, Крістіане! Ми так пишаємось тобою. Продовжуй тягтися до зірок. Ми любимо тебе», — написав Шевченко у Instagram, супроводживши пост парою знімків.

У коментарях до привітань приєдналися легенда «Челсі» Джон Террі, колишній гравець у крикет Шейн Уорн та ексфутболіст збірної Англії Джеймі Реднапп, який написав: «З днем народження, Крістіане. Продовжуй старанно працювати, друже».

Тепло привітала сина й дружина Шевченка Крістен, яка представила «життєвий шлях» Крістіана у короткому ролику.

Нагадаємо, що, окрім Крістіана, у родині володаря «Золотого м'яча» ростуть ще три сини — 17-річний Джордан, 9-річний Олександр та 7-річний Райдер-Габріель.

Андрій Шевченко із синами

До речі, Андрій Шевченко після приїзду до Італії напередодні провів перше тренування із «Дженоа». Зрозуміло, що роботи — непочатий край. Команда в серії А — на 17-му місці.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Крістен Пазік у день 45-річчя чоловіка зворушливо зізналася Андрію Шевченку в коханні.

Фото Instagram, ФК «Дженоа»

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