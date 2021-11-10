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Спорт

Футболістка «ПСЖ» організувала жорстоке побиття одноклубниці залізними прутами

16:05 10 листопада 2021
Аміната Діалло

Півзахисника жіночої команди «ПСЖ» та збірної Франції Амінату Діалло заарештували у її будинку в Марлі-ле-Руа вранці 10 листопада, після чого футболістку помістили під варту. 26-річну спортсменку підозрюють в організації жорстокого нападу на одноклубницю та партнерку по національній команді Хейру Хамрауї, повідомляє L'Equipe.

Як стало відомо, 4 листопада 31-річна Хамрауї зазнала жорстокого нападу після вечірки, організованої «Парі Сен-Жермен» у ресторані в Булонському лісі. Двоє чоловіків у капюшонах витягли її з машини та побили залізними прутами, після чого втекли. Діалло та ще одна одноклубниця Хамрауї були присутні при цьому, перебуваючи в автомобілі.

Постраждалу футболістку зрештою доправили до лікарні, де дівчині наклали шви на ноги та руки. У підсумку Хейра пропустила 9 листопада матч «ПСЖ» у жіночій Лізі чемпіонів проти «Реала» (4:0). Замість неї на поле вийшла… Аміната Діалло, яку тепер підозрюють у організації нападу на конкурентку.

Хейра Хамрауї та Аміната Діалло

До речі, «ПСЖ» грає в одній групі Ліги чемпіонів з українським ФК «Житлобуд-1», розгромивши харків'янок на своєму полі — 5:0.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що ЗМІ знайшли «першу красуню світового футболу».

Фото ФК «ПСЖ»

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