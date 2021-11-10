Залишають без підтримки: Україна поскаржилася на боснійців до УЄФА

Вітчизняна асоціація футболу відправила до УЄФА офіційного листа з проханням розібратися в ситуації, коли Футбольний союз Боснії і Герцеговини відмовляється надавати 5-відсоткову квоту квитків для наших уболівальників на вирішальний для «жовто-синіх» матч відбору ЧС-2022 16 листопада у Зениці, повідомляє офіційний сайт УАФ.

Місцева влада заборонила українським уболівальникам вхід на стадіон «Біліно Поле», посилаючись на складну епідеміологічну ситуацію з COVID-19 та запровадження жорстких карантинних обмежень для запобігання поширенню інфекції.

УАФ у листі за підписом першого віцепрезидента асоціації Олега Протасова попросила УЄФА втрутитися, аби правил допуску українських уболівальників та офіційної делегації на поєдинок Боснія та Герцеговина — Україна було дотримано.

Як відомо, команда Олександра Петракова у рамках підготовки до вирішальної зустрічі з балканцями проведе 11 листопада в Одесі товариський поєдинок із Болгарією.

Становище команд у відбірній групі ЧС-2022: 1. Франція — 12 очок (6 матчів; різниця м'ячів — 8:3); 2. Україна — 9 (7; 9:8); 3. Фінляндія — 8 (6; 7:7); 4. Боснія та Герцеговина — 7 (6; 8:7); 5. Казахстан — 3 (7; 5:12).

У поєдинках, що залишилися, зіграють: Боснія і Герцеговина — Фінляндія, Франція — Казахстан (13 листопада); Боснія і Герцеговина — Україна, Фінляндія — Франція (16 листопада).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що збірна Боснії і Герцеговини зазнала кадрових втрат перед поєдинками з Фінляндією та Україною.

Фото uefa.com

122

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter