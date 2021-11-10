«Обрали Шевченка не за його ім'я, а за його мозок»: співвласник «Дженоа» у захваті від нового тренера

У середу, 10 листопада, італійський «Дженоа» офіційно представив нового головного тренера команди Андрія Шевченка. Зокрема, співвласник американської компанії 777Partners, яка володіє клубом із Генуї, Джош Вондер розповів, чому вибір зупинили саме на українському фахівці.

«Як і у випадку з усіма рішеннями, які ухвалюються в бізнесі, це був нелегкий процес, — розповів Джош Вондер. — Наш пошук був великим, і ми шукали відповідну людину, яка б допомогла клубу від зараз до кінця сезону і стала точкою опори проекту «Дженоа».

Ми вибрали Шевченка не за його ім'я, а за його мозок, за те, як він аналізує всі аспекти футболу. Ми зрозуміли, що він багато працює з аналізом, він багато працює, щоб стимулювати гравців із фізичної та психологічної точок зору. Він переконав нас у своїй чесності, ніхто не відгукувався погано про нього. Ми знайшли повний пакет.

Перед нами новий шлях, повна розбудова клубу. Першим кроком був пошук менеджера, і ми визначились із Шевченком. Тепер найближчими місяцями будуть деякі зміни. Наразі необхідно зосередитися на приїзді тренера. Хочу наголосити, що ми є довгостроковими інвесторами. Ми не фокусуємось на короткостроковій перспективі".

Співвласник "Дженоа" Джош Вондер (у центрі) та Андрій Шевченко

У свою чергу Андрій Шевченко, який вільно спілкувався з представниками ЗМІ італійською мовою, пояснив свій вибір і визначив завдання, що стоять перед командою.

«Дженоа» — це проект, який мене дуже турбує, — заявив український тренер. — Наша мета номер один — зіграти в серії А наступного сезону (зараз «Дженоа» на 17-му місці з 20 команд. — Авт.). Єдиний спосіб, який я знаю, досягти цього — це працювати. Я зроблю все можливе для досягнення цього результату.

Цей проект мене дуже переконав. Я вірю, що «Дженоа» може досягти великих успіхів в Італії в майбутньому. Безперечно, нам потрібні вболівальники. Якось я грав у Генуї, і це був дуже складний матч. Я дуже добре пам'ятаю, як грав проти 12 гравців, бо 12-м гравцем Дженоа були вболівальники. Я сподіваюся, що вони будуть, бо нам потрібна велика підтримка.

У мене були контакти із новим власником. То була довга розмова. Команду потрібно посилити, і оскільки ми націлені на гру наступного року в серії А, я думаю, нам доведеться добре працювати на трансферному ринку. Усі хлопці у команді — дуже добрі. Я думаю, що перша мета — досягти позиції у турнірній таблиці, де ми зможемо добре дихати та добре працювати".

Відео презентації Андрія Шевченка

Нагадаємо, що у першому поєдинку серії А на чолі «Дженоа» Андрій Шевченко протистоятиме 21 листопада команді свого колишнього тренера Жозе Моуріньо «Ромі».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Андрій Шевченко разом із дружиною тепло привітали сина Крістіана з 15-річчям.

Фото Twitter ФК «Дженоа»

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