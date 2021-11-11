«Світло мого імені»: знаменитий одноклубник Кріштіану Роналду здивував ще одним талантом

Форвард «Манчестер Юнайтед» Едінсон Кавані, у якого влітку народилася четверта дитина, в співавторстві з одним із письменників написав книгу для дітей «Світло мого імені», випущену на батьківщині знаменитого футболіста в Уругваї.

«Все це пов'язано з тим фактом, що мене назвали на честь дуже відомої людини Томаса Едісона. Він був генієм світового масштабу, який винайшов лампочку, і тому книга отримала таку назву. Це про цікавого і безневинного хлопчика, який відкриває для себе життя.

Я хочу залишити щось після себе, щоб передати послання надії бідним дітям у кожній країні. Знання їхньої особистості допоможе їм безпечно слідувати життєвим шляхом", — цитує Едінсона Кавані The Sun.

Зазначимо, що цього сезону 34-річний бомбардир через травми провів за «МЮ» лише вісім матчів і забив один м'яч. До речі, Кавані зі 115 голами — найкращий бомбардир в історії «ПСЖ» (побив рекорд Златана Ібрагімовича), який завоював із парижанами 25 (!) трофеїв. У складі збірної Уругваю нападник провів 123 поєдинки, 53 рази вразивши ворота суперників.

Едінсон Кавані грає в одній команді з Кріштіану Роналду

До речі, знаменитий форвард (2013 року «ПСЖ» заплатив за його перехід «Наполі» 64 млн євро) не вперше демонструє свої таланти поза футбольним полем. Нещодавно він, наприклад, захопився балетом.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Едінсон Кавані стриже у відпустці овець, косить траву та доїть корів.

Фото Instagram, ФК «Манчестер Юнайтед»

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