У четвер, 11 листопада, збірна України з футболу проведе на стадіоні «Чорноморець» в Одесі генеральну репетицію вирішального поєдинку кваліфікації ЧС-2022 проти суперників з Боснії та Герцеговини (16 листопада у Зениці), зустрівшись у товариському поєдинку з 70-ю командою рейтингу ФІФА Болгарією (початок — о 19:30; арбітр — Арда Кардезлер з Туреччини).

У минулі роки «жовто-сині» провели у Південній Пальмірі п'ять поєдинків, жодного разу не програвши своїм опонентам (нічия та чотири перемоги). Після мирного результату спарингу з Ізраїлем 1993-го (1:1) українська збірна здолала в Одесі суперників з Литви (1:0 у 2007-му), Молдови (2:1 у 2013-му), Кіпру (1:0 у 2016-му) та Фінляндії (1:0 у 2016-му).

Нагадаємо, що нашій команді через травму не зможе допомогти захисник «Динамо» Віталій Миколенко, замість якого до табору збірної викликали Віктора Корнієнка із «Шахтаря». А ось болгари, котрі у пʼяти останніх матчах програли лише раз (Литві — 1:3), через проблеми зі здоров'ям недорахувалися захисника Василя Божикова («Слован», Словаччина), а також півзахисників Георгія Костадінова («Арсенал», Росія), Петра Вітанова («Локомотив») та Георгія Йомова (ЦСКА).

Відео голів у поєдинку Україна — Болгарія дивіться в режимі онлайн на сайті «ФАКТІВ» у цій новині.

Нагадаємо, що збірна України не програє у товариських матчах рівно рік. Після поразки від збірної Польщі в Хожуві 11 листопада 2020-го (0:2) «жовто-сині» у спарингах зіграли внічию з Бахрейном (1:1), перемогли Північну Ірландію (1:0) та Кіпр (4:0), а також не втримали виграшний рахунок на полі Чехії (1:1).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де і коли дивитися в прямому ефірі відбірний матч ЧС-2022 Боснія і Герцеговина — Фінляндія.

Фото uaf.ua

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