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Довгоочікуване повернення Дерев'янченка: стали відомі суперник та дата бою

14:04 11 листопада 2021
Сергій Дерев&#39;янченко

Переможець Всесвітньої серії боксу, знаменитий український боксер середньої ваги Сергій Дерев'янченко (13 перемог, 10 з них — нокаутом, 3 поразки), який у вересні минулого року програв рішенням суддів бій за титул WBC американцю Джермаллу Чарло, дізнався про дату наступного поєдинку та ім'я суперника.

36-річний триразовий претендент на титул чемпіона світу на прізвисько Технік, котрий мешкає у США, 5 грудня на арені Staples Center в Лос-Анджелесі в андеркарді протистояння Джервонта Девіс — Ісаак Крус битиметься в 10-раундовому бою з 27-річним боксером з Домініканської Республіки Карлосом Адамесом (20 перемог, 16 — нокаутом, 1 поразка), повідомляє boxingscene.com.

Карлос Адамес

«Я дуже радий повернутися на ринг і продовжити свій шлях до титулу чемпіона світу, — заявив Сергій Дерев'янченко. — Адамес — добрий боєць, і я поважаю те, що він вміє, але прямо зараз він стоїть у мене на шляху. Я з нетерпінням чекаю на це випробування і не можу дочекатися, щоб дати фанатам ще один відмінний бій».

Нагадаємо, що Дерев'янченко тричі претендував на чемпіонський титул у середньому дивізіоні, але щоразу програвав рішенням суддів — американцям Даніелю Джейкобсу та Джермаллу Чарло, а також Геннадію Головкіну з Казахстану (за бій із казахом українець отримав 5,2 млн доларів).

Що ж стосується домініканця Адамеса на прізвисько Борзий кінь, то у своїй профікар'єрі він зазнав лише однієї поразки, коли в листопаді 2019-го поступився в титульному поєдинку бразильцю Патріку Тейшейрі. У червні 2021-го домініканець нокаутував у третьому раунді боксера з Мексики Алексіса Салазара, перервавши переможну серію суперника, яка налічувала 15 боїв.

Відео нокауту в бою Адамес — Салазар

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що український боксер Василь Ломаченко побʼється 11 грудня з бійцем із Гани Річардом Коммі.

Фото Instagram

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