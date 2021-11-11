Легендарний Стівен Джеррард очолив клуб англійської прем'єр-ліги

Жива легенда «Ліверпуля» 41-річний Стівен Джеррард, який з 2018-го працював головним тренером шотландського «Рейнджерс», повернувся до англійської прем'єр-ліги, де став наставником «Астон Вілли», повідомляє офіційний сайт клубу з Бірмінгема.

За даними британських ЗМІ, «Астон Вілла» заплатила клубу з Глазго за перехід фахівця компенсацію у розмірі 2,5 мільйона фунтів стерлінгів (майже 3 млн євро). Контракт Джеррарда з бірмінгемцями, які посідають у турнірній таблиці АПЛ 16-те місце (два очки від зони вильоту), розрахований на 2,5 роки.

«Астон Вілла» — клуб із багатою історією та традиціями, і я неймовірно гордий стати його новим головним тренером.

У розмовах з представниками ради директорів було очевидно, наскільки амбітними є їхні плани на клуб, і я з нетерпінням чекаю, коли почну допомагати їм у вирішенні завдань", — цитує Стівена Джеррарда офіційний сайт «Астон Вілли».

Нагадаємо, що Стівен Джеррард завершив кар'єру футболіста в листопаді 2016-го після виступів за американський «Лос-Анджелес Гелаксі». У складі «Ліверпуля» півзахисник виступав у 1998—2015 роках, забивши у 710 поєдинках 186 м'ячів та віддавши 150 результативних передач. У футболці збірної Англії футболіст зіграв 114 матчів (більше лише у Пітера Шилтона та Девіда Бекхема) і забив 21 гол.

Улюбленець публіки Джеррард двічі виграв з командою Кубок та Суперкубок Англії, тричі — Кубок ліги, а також ставав переможцем Ліги чемпіонів та Кубка УЄФА.

Разом із ще однією зіркою, Френком Лемпардом, його включили до Зали слави англійського футболу.

Після завершення кар'єри гравця Джеррард з 2017 по 2018 рік працював з командами «Ліверпуля» U18 та U19, після чого очолив «Рейнджерс» і став з командою чемпіоном Шотландії в сезоні-2020/2021, не програвши при цьому жодного матчу.

До речі, Стівен Джеррард — багатодітний батько. Разом із дружиною він виховує трьох дочок — Лілі-Елу, Лексі та Лурдес — та сина Ліо.

Стівен Джеррард з дружиною та доньками

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що легендарний Хаві став новим головним тренером «Барселони».

Фото Twitter ФК «Астон Вілла», Instagram

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