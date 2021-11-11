Україна U21 у відборі Євро-2023 втратила у Скоп'є перемогу над Північною Македонією

У четвер, 11 листопада, молодіжна збірна України, яка раніше обіграла у відборі ЧЄ-2023 суперників із Сербії (1:0), Вірменії (2:1) та Фарер (1:0), а також зазнала нищівної поразки на полі французів (0:5), провела в Скоп'є поєдинок проти однолітків із Північної Македонії.

Північна Македонія U21 — Україна U21 — 1:1

Україна: Трубін, Вівчаренко, Батагов, Сирота, Сич, Бондаренко, Криськів (Желiзко, 70), Судаков (Михайленко, 81), Назаренко (Очеретько, 70), Мудрик (Алефіренко, 86), В'юнник (Ванат, 70).

Голи: Гроздановські (58) — Сирота (42).

Команда Руслана Ротаня на стадіоні «Петар Мілошевські» у тренувальному центрі Федерації футболу Північної Македонії з перших хвилин взяла гру під свій контроль. Але довгий час біля воріт голкіпера Денковські обходилося без гольових моментів. І лише у середині першого тайму Мудрік двічі серйозно потурбував господарів поля. Спочатку футболіст «Шахтаря» небезпечно «вистрілив» зі штрафного, а потім після його удару з меж штрафного майданчика підопічних Драгана Канатларовські врятувала поперечина.

І все ж перед самою перервою «жовто-сині» втілили свою перевагу в гол. Після подачі кутового у виконанні Мудрика захисник «Динамо» Сирота випередив усіх і головою спрямував м'яч до сітки — 0:1.

Щоправда, невдовзі після перерви наші в обороні диким чином «обрізалися», і Гвоздановські після помилки Сироти, опинившись віч-на-віч з Трубіним, зрівняв рахунок у матчі — 1:1. Пропустили на рівному місці, після першого ж удару суперника у площину воріт.

У час, що залишався до фінального свистка, могли забити як гості (класні шанси відзначитися були у Ваната і Бондаренка), так і господарі поля. Але в підсумку — нічия, якій команді Руслана Ротаня радіти нема чого. Навіть за одного (!) за весь матч удару у площину воріт македонців.

Ще в одному поєдинку ігрового дня зіграють Франція — Вірменія (початок — о 21:45).

Становище команд у групі Н: 1. Франція — 10 очок (4 матчі); 2. Україна — 10 (5); 3. Північна Македонія — 6 (5); 4. Фарери — 5 (4); 5. Сербія — 4 (4); 6. Вірменія — 3 (5).

У завершальних цьогорічних поєдинках відбору молодіжного Євро-2023 у групі зіграють: Сербія — Фарерські острови (12 листопада), Україна — Сербія та Північна Македонія — Франція (16 листопада).

Нагадаємо, що у фінальній частині Євро-2023 (U-21) виступатимуть 16 команд — Румунія та Грузія як господарі турніру та ще 14 збірних, які приєднаються до них за результатами відбору (дев'ять переможців груп, найкраща команда серед володарів других місць та чотири переможці плей-оф, у якому гратимуть вісім власників других місць).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де і коли дивитися у прямому ефірі товариський матч національних збірних України та Болгарії.

Фото uaf.ua

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