Головного тренера збірної України з легкої атлетики Сергія Романчука хочуть відсторонити від виборів: що трапилося

Чинного головного тренера збірної України з видів витривалості (біг на середні та довгі дистанції) Сергія Романчука без жодних пояснень не допустили до конкурсу на посади наставників спортсменів. Так само відсторонили від виборів й Ігоря Ліщинського, котрий був державним тренером збірної України з легкої атлетики з 2014 по 2015 рік.

«Самі вибори головного тренера — це вже нонсенс. Уявіть, якби вибирали на відкритому конкурсі головного тренера національної збірної з футболу або ФК «Шахтар». Дивно було б, правда? Втім, як говорив Леонід Кравчук: «Маємо те, що маємо», — сказав Сергій Романчук.

Він розповів, що виборчий серіал у Федерації легкої атлетики України (ФЛАУ) розпочався ще в серпні, коли команда була на Олімпійських іграх у Токіо.

«Сьогодні відбувається внутрішній конкурс громадського об"єднання ФЛАУ, який проходить у форматі заслуховування кандидатів на посади головних і старших тренерів національної збірної тимчасовою комісією під головуванням Олени Говорової. Саме ця комісія вирішує, кого допускати до участі у справжньому конкурсі, а кого ні. Але чим він був ближчим, тим менше ставало охочих очолити національну збірну. Багато кандидатів просто не бажають бути в одній команді з теперішніми керівниками ФЛАУ, обраними наприкінці 2020 року, майже за рік до Олімпійських ігор», — розповів Сергій Романчук.

За словами головного тренера, тимчасова комісія федерації легкої атлетики відмовилась заслухати його та Ігоря Ліщинського на підставі якогось дивного «застереження» міжнародної організації Athletics Integrity Unit, яка займається боротьбою з допінгом. При цьому відповідних, згідно з законодавством, документів щодо відсторонення від конкурсу їм так і не надали.

«Водночас комісія приділила увагу та допустила до виборів колишнього головного тренера з легкої атлетики, якого у 2012 році відсторонили від посади через гучний корупційний скандал, а саме через звинувачення у розтраті коштів на підготовку спортсменів», — зауважив фахівець.

За його словами, знайшовся час у комісії й на заслуховування всієї теперішньої тренерської команди національної збірної на Олімпійських іграх, виступ якої розкритикував міністр молоді та спорту. ФЛАУ також закрила очі на допінговий скандал, у який у ході спецоперації WADA «Геркулес» потрапили підопічні цих тренерів разом із Національною антидопінговою організацією України. Нагадаємо, що трьох українських легкоатлетів усунули від Олімпіади в Токіо через допінг.

«Здається, що тимчасова комісія ФЛАУ вирішила взагалі не витрачати час на подолання проблем адміністрування, підготовки національної збірної та глибокої системної кризи, у якій перебуває федерація», — вважає Сергій Романчук.

Нагадаємо, що на Олімпійських іграх у Токіо наші легкоатлети здобули лише одну медаль: бронзовою призеркою в стрибках у висоту стала Ярослава Магучих.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що українську учасницю Олімпійських ігор у Токіо Марину Кіліпко звинуватили у брехні.

Фото Олександра БАРАНОВА

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