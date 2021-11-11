Баскетболіст Майкл Джордан заробив 2,62 мільярда доларів: список найбагатших спортсменів-професіоналів

На початку листопада популярне американське видання Sportico опублікувало список 25 найбагатших спортсменів-професіоналів в історії . Експерти підрахували, скільки ці атлети заробили за всю свою кар'єру. При цьому враховувалися гонорари, призові та доходи, отримані від рекламних контрактів.

У результаті 12 із 25 спортсменів, які потрапили до рейтингу, заробили понад мільярд доларів. Інші мали стати мультимільйонерами, але далеко не всі змогли зберегти ці гроші. Наприклад, Майк Тайсон. Знаменитий боксер отримав загалом 775 мільйонів доларів, але, як відомо, був змушений у 2003 році оголосити себе банкрутом. Йому насилу вдалося сплатити борги. У списку Sportico Тайсон посідає 16 місце.

Дюжина спортсменів-мільярдерів виглядає так:

Майкл Джордан (баскетбол, 2,62 мільярда доларів), Тайгер Вудс (гольф, 2,1 мільярда), Арнольд Палмер (гольф, 1,5 мільярда), Джек Ніклаус (гольф, 1,38 мільярда), Кріштіану Роналду (футбол, 1,24 мільярда), Флойд Мейвезер-молодший (бокс, 1,2 мільярда), Леброн Джеймс (баскетбол, 1,17 мільярда), Ліонель Мессі (футбол, 1,14 мільярда), Міхаель Шумахер (гонщик «Формули-1», 1,13 мільярда), Роджер Федерер (теніс, 1,12 мільярда), Філ Мікельсон (гольф, 1,08 мільярда), Девід Бекхем (футбол, 1,05 мільярда).

Перше, що впадає у вічі, — це присутність у списку одразу чотирьох гольфістів. Виходить, гольф є найприбутковішим видом спорту. Футбол посідає друге місце — до рейтингу потрапили три представники найпопулярнішої гри у світі. Крім того, ми бачимо двох баскетболістів, одного боксера, одного автогонщика та одного тенісиста.

Ще одна помітна особливість: ні в першій дюжині, ні в усьому списку загалом немає жодної жінки. Sportico зазначає, що найбільше заробила за свою кар'єру американська тенісистка Серена Вільямс — 480 мільйонів доларів. Але цей дохід дозволив їй зайняти лише 40 місце, тому в рейтингу 25 найбагатших спортсменів її немає.

Майкл Джордан

Майкл Джордан — 58 років, баскетболіст. Завершив кар'єру у 2003 році. Включений до списку 50 найкращих гравців НБА за всю історію. Шість разів ставав чемпіоном НБА. Двічі у складі збірної США вигравав олімпійське золото. Став першим баскетболістом, який офіційно заробив мільярд доларів. Джордан має довічний рекламний контракт з фірмою Nike, який приніс спортсмену ще мільярд доларів. Нещодавно старі кросівки легендарного баскетболіста пішли з молотка майже за 1,5 мільйона доларів. Майкл має трьох дітей від першого шлюбу (розлучився з дружиною в 2006 році) і дві доньки-близнючки від другого шлюбу.

Тайгер Вудс

Тайгер Вудс — 45 років, гольфіст. За свою кар'єру виграв 120 великих турнірів. Перший спортсмен, який заробив мільярд доларів. Більшість цих грошей він отримав за рекламними контрактами з фірмами Nike, Buick, Gillette. 2009 року оголошував про завершення кар'єри на тлі гучного скандалу — виявилося, Вудс регулярно зраджував дружині, шведській моделі Елін Нордегрен. Шлюб урятувати не вдалося. 2010 року після розлучення Тайгер повернувся у великий спорт. З 2013 до 2015 року зустрічався зі знаменитою гірськолижницею Ліндсі Вонн. Вудс кілька разів потрапляв у автомобільні аварії. У травні 2017 року його зупинила поліція — Тайгер знаходився за кермом у неадекватному стані. Виявилося, перестарався з ліками, які йому прописав психіатр. Після цього спортсмен пройшов курс лікування у реабілітаційній клініці. У лютому 2021 року потрапив в автомобільну аварію, отримавши в результаті множинні переломи ніг. Про завершення кар'єри поки що не оголошував.

Кріштіану Роналду з Джорджіною Родрігес

Кріштіану Роналду — 36 років, португальський футболіст. Нині виступає за англійський клуб «Манчестер Юнайтед», у якому грав із 2003 по 2009 рік. Є рекордсменом за кількістю проведених матчів у єврокубках, найкращим бомбардиром європейських турнірів за весь час, найкращим асистентом в історії Ліги чемпіонів УЄФА. Рекордні сім разів ставав найкращим бомбардиром сезону в Лізі чемпіонів УЄФА. Триразовий володар «Золотого м'яча» за версією France Football, чотириразовий володар «Золотої бутси». Роналду офіційно не одружений і ніколи не був одружений. Вже кілька років перебуває у стосунках із моделлю Джорджіною Родрігес, яка чотири роки тому народила йому дочку і зараз знову вагітна. Крім того, є батьком трьох дітей, які з'явилися на світ від сурогатної матері.

Флойд Мейвезер-молодший

Флойд Мейвезер-молодший — 44 роки, боксер. Непереможений чемпіон світу у напівсередній ваговій категорії. Журнал Ring кілька разів оголошував Флойда найкращим боксером у світі незалежно від вагової категорії. Провів 50 боїв, не програв жодного з них, а 27 поєдинків виграв нокаутом. Здобув прізвисько Гроші за вміння забезпечувати величезні касові збори. Неодружений, але в нього є четверо рідних дітей та прийомний син.

Міхаель Шумахер

Міхаель Шумахер — 52 роки, автогонщик. Є семиразовим чемпіоном світу у перегонах «Формули-1». Рекорд Шумахера зумів повторити Льюїс Хемілтон. Вже після завершення кар'єри Міхаель, катаючись на гірських лижах, отримав у грудні 2013 важку травму голови. Спортсмен тривалий час перебував у комі. В даний час Шумахер не здатний самостійно пересуватися та повноцінно спілкуватися з оточуючими. На лікування чоловіка Корінна Шумахер витратила майже 30 мільйонів доларів. Подружжя має двох дітей. Дочка Джина Марія займається кінним спортом. Син Мік цього року став пілотом Формули-1.

Роджер Федерер



Роджер Федерер — 40 років, тенісист. Швейцарський спортсмен 20 разів перемагав у турнірах «Великого шлема». Був першою ракеткою ATP протягом 310 тижнів, у тому числі 237 тижнів поспіль, що досі залишається непобитим рекордом. Тільки призовими заробив понад 100 мільйонів доларів. Одружений на колишній тенісистці Мирославі Вавринець. У 2009 році дружина народила дочок-двійнят. 2014 року сім'я поповнилася ще двома близнюками, цього разу хлопчиками.

Раніше «ФАКТИ» публікували рейтинг найбагатших людей у світі, складений Bloomberg, а також список найоплачуваніших акторок за версією Forbes.

Фото Getty Images

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