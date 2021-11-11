Україна за дикого невезіння ледве врятувала поєдинок проти Болгарії: відеоогляд матчу

У четвер, 11 листопада, збірна України з футболу на стадіоні «Чорноморець» в Одесі, на якому у день матчу виникла невелика пожежа, провела товариський поєдинок проти 70-ї команди рейтингу ФІФА Болгарії.

Україна — Болгарія — 1:1

Україна: Бущан (Різник, 46), Соболь (Коваленко, 68), Кривцов, Матвієнко, Сидорчук (Степаненко, 46), Малиновський (Гармаш, 79), Зінченко, Тимчик, Зубков (Циганков, 61), Ярмоленко, Довбик (Яремчук, 46).

Голи: Степаненко (79) — Кірілов (35).

Наша національна команда не гостювала у «фартовій» Одесі цілих п'ять років, відколи 12 листопада 2016-го завдяки голу Артема Кравця обіграла у відбірному поєдинку ЧС-2018 Фінляндію — 1:0 (до цього у «жовто-синіх» в Південній Пальмірі були одна нічия та три виграші). І ось прилетіла під керівництвом Олександра Петракова на спаринг проти збірної Болгарії, який став 290-м матчем в історії збірної України.

Пам'ятаючи про найважливіший поєдинок відбору ЧС-2022 із боснійцями, наставник нашої команди не включив навіть до заявки на матч двох динамівців — Забарного та Шапаренка. Втім, стартовий склад Петраков виставив бойовий — з Малиновським, який повернувся до команди, Ярмоленком, Зінченком і форвардом Довбиком, котрий вперше зіграв в «основі».

У першому таймі «жовто-сині» мали беззаперечну перевагу, завдавши по воротах Михайлова 18 (!) ударів. Хто лише не мав шансів вразити ворота болгар: і Зінченко міг забити кілька разів, і Довбик, і Зубков. Але м'яч вперто не йшов у ворота — хоч до церкви йди свічку ставити. Тим паче прикро, що гості використали чи не єдиний свій шанс: на 35-й хвилині голкіпер збірної Болгарії вибив м'яч від своїх володінь, і Кірілов після неузгоджених дій Матвієнка, Тимчика і Бущана зміг переправити м'яч до сітки — 0:1.

Після перерви облога воріт збірної Болгарії продовжилася. З тією лише різницею, що гостей щоразу рятував не досвідчений голкіпер Михайлов, а 18-річний дебютант команди Вуцов, який замінив його. І все ж на 79-й хвилині Степаненко шикарним дальнім «пострілом» зняв «прокляття» болгарських воріт — 1:1. Шкода, не дотиснули…

За дикого невезіння (і проблем з майстерністю!) збірна України змогла втілити в гол лише один зі своїх 36 (!) ударів (14 у площину) по воротах гостей (за чотирьох «пострілів» у балканців). При цьому турецька бригада суддів цілком справедливо скасувала через офсайд три голи підопічних Петракова (два у виконанні Ярмоленка та один м'яч Довбика). Гра втішила, результат насторожив. Тепер усі думки про битву «при Зениці».

Нагадаємо, що 16 листопада збірна України проведе у Зениці вирішальний поєдинок кваліфікації ЧС-2022 проти команди Боснії та Герцеговини (перед цим — 13 листопада — боснійці прийматимуть збірну Фінляндії).

Становище команд у відбірній групі ЧС-2022: 1. Франція — 12 очок (6 матчів; різниця м'ячів — 8:3); 2. Україна — 9 (7; 9:8); 3. Фінляндія — 8 (6; 7:7); 4. Боснія та Герцеговина — 7 (6; 8:7); 5. Казахстан — 3 (7; 5:12).

У поєдинках, що залишилися, зіграють: Боснія і Герцеговина — Фінляндія, Франція — Казахстан (13 листопада); Боснія і Герцеговина — Україна, Фінляндія — Франція (16 листопада).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що колишній головний тренер збірної України Андрій Шевченко очолив італійський «Дженоа».

Фото uaf.ua

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