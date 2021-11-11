Нещадна Німеччина та фіаско Ібрагімовича у Грузії: відеоогляди матчів відбору ЧС-2022

У четвер, 11 листопада, на аренах Старого Світу відновилися протистояння у кваліфікації чемпіонату світу з футболу, фінальний турнір якого відбудеться з 21 листопада до 18 грудня 2022 року в Катарі. Результативний видався день: 39 (!) забитих м'ячів у 10 проведених матчах. Як відомо, вільна від офіційних ігор збірна України провела цього дня в Одесі товариський поєдинок із Болгарією.



Кваліфікація ЧС-2022

11 листопада (четвер)

Група А

Ірландія — Португалія — 0:0. На 82-й хвилині вилучений Пепе (Португалія).

Азербайджан — Люксембург — 1:3 (Салахли, 82 — Родрігес, 67, 90+1, С. Тілль, 78). На 21-й хвилині вилучений Муталлімов (Азербайджан).

Долю зустрічі на користь гостей, які півтора тайму грали в Баку в більшості, вирішив «дубль» і гольова передача форварда французького «Труа» Жерсона Родрігеса, контракт якого належить київському «Динамо».

Додамо, що вільна від офіційних ігор Сербія у товариському матчі у Белграді розгромила Катар — 4:0 (Лукіч, 45+2, Йович, 51, Влахович, 53, Мілінкович-Савіч, 83).

Становище команд: 1. Португалія — 17 (7); 2. Сербія — 17 (7); 3. Люксембург — 9 (7); 4. Ірландія — 6 (7); 5. Азербайджан — 1 (8).

Група В

Греція — Іспанія — 0:1 (Сарабія, 26, з пенальті).

Для футболіста «Барселони» Серхіо Бускетса цей матч став 132-м у футболці збірної Іспанії. За цим показником він обійшов Андреса Іньєсту (131) і вийшов на 4-е місце в історії. Тепер півзахисник поступається лише Хаві (133), Ікеру Касільясу (167) та Серхіо Рамосу (180).

Грузія — Швеція — 2:0 (Кварацхелія, 61, 77).

Сенсаційна перемога в Батумі над лідером групи Швецією зі Златаном Ібрагімовичем, який відіграв усі 90 хвилин, дозволила грузинам завершити відбірний турнір ЧС-2022 лише на четвертому місці у групі. Раніше б так!

До речі, чемпіон світу U20 у складі команди України півзахисник «Чорноморця» Георгій Цітаїшвілі грав за збірну Грузії до 70-ї хвилини.

Становище команд: 1. Іспанія — 16 (7); 2. Швеція — 15 (7); 3. Греція — 9 (7); 4. Грузія — 7 (8); 5. Косово — 4 (7).

Група Н

Росія — Кіпр — 6:0 (Єрохін, 4, 87, Смолов, 55, Мостовой, 56, Сутормін, 62, Заболотний, 82).

Команда Валерія Карпіна відсвяткувала у Санкт-Петербурзі свою найбільшу перемогу у відбірниих циклах чемпіонатів світу. Але для збірної Росії все вирішиться лише 14 листопада на стадіоні «Полюд» у Спліті, адже у разі поразки від віцечемпіонів світу хорватів команда країни-агресора втратить перше місце у групі та пряму путівку на ЧС-2022.

Мальта — Хорватія — 1:7 (Брозович, 31, у свої ворота — Перішич, 6, Чалета-Цар, 22, Пашаліч, 39, Модрич, 45+1, Майєр, 47, 64, Крамарич, 53).

Найкращий футболіст світу 2019 року Лука Модрич допоміг хорватам розгромити остров'ян, забивши свій 20-й м'яч у 145-му поєдинку за збірну. До речі, збірна Хорватії вперше в історії забила сім мʼячів у поєдинку кваліфікації ЧМ.

Словаччина — Словенія — 2:2 (Дуда, 58, з пенальті, Стрелец, 74 — Зайц, 18, Мевля, 62). На 57-й хвилині вилучений Блажич (Словенія).

Становище команд: 1. Росія — 22; 2. Хорватія — 20; 3. Словаччина — 11; 4. Словенія — 11; 5. Мальта — 5; 6. Кіпр — 5.

Група J

Німеччина — Ліхтенштейн — 9:0 (Гюндоган, 11, з пенальті, Кауфманн, 20, у свої ворота, Сане, 22, 49, Ройс, 23, Мюллер, 76, 86, Баку, 80, Геппель, 89, у свої ворота). На 9-й хвилині вилучений Хофер (Ліхтенштейн).

Німці, які першими забезпечили собі путівку до фінального турніру чемпіонату світу, навіть без групи «ковідних пацієнтів» (у Зюле з «Баварії» — коронавірус, а його одноклубники Кімміх, Гнабрі, Адейємі та Мусіала відправлені на самоізоляцію, як гравці, які контактували з тим, хто заразився), набили Ліхтенштейну повну торбу голів. При цьому бундестіму серйозно допоміг гравець збірної Ліхтенштейна Хофер, який уже в дебюті ледь не зніс шипами бутси голову Горецкі і був вилучений з поля.

До речі, збірна Німеччини виграли усі 6 матчів під керівництвом Ханса-Дітера Фліка із загальним рахунком 27:1!

Румунія — Ісландія — 0:0.

Вірменія — Північна Македонія — 0:5 (Трайковські, 22, Барді, 36, 67, з пенальті, 90, з пенальті, Ристовські, 79).

Становище команд: 1. Німеччина — 24; 2. Північна Македонія — 15; 3. Румунія — 14; 4. Вірменія — 12; 5. Ісландія — 9; 6. Ліхтенштейн — 1.

У п'ятницю, 12 листопада, у європейській кваліфікації чемпіонату світу зіграють: група С — Італія — Швейцарія, Північна Ірландія — Литва; група F — Австрія — Ізраїль, Данія — Фарерські острови, Молдова — Шотландія; група I — Англія — Албанія, Угорщина — Сан-Марино, Андорра — Польща.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де і коли дивитися у прямій трансляції відбірний матч ЧС-2022 Боснія і Герцеговина — Фінляндія.

Фото uefa.com

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