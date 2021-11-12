Україна створила сенсацію на старті відбору на жіночий Євробаскет-2023: відеоогляд матчу

Жіноча збірна України з баскетболу блискуче стартувала у кваліфікації чемпіонату Європи 2023 року, розгромивши бронзового призера Оліммпійських ігор у Токіо та віцечемпіона п'яти останніх першостей Європи Францію.

Україна — Франція — 90:71 (31:23, 23:14, 17:18, 19:16)

Україна: Ягупова — 33 очки+6 підбирань+5 передач, Філевич — 27+5 підбирань, Дубровіна — 8+12 передач, Малашенко — 11, Юркевічюс — 5+19 підбирань — стартова п'ятірка; Рульова — 6, Шматова — 0, Волошина — 0, Завидна — 0.

Підопічні чорногорського фахівця Срджана Радуловича з перших хвилин зустрічі «забомбили» кільце дворазових чемпіонок Європи (15 точних «трьохочкових» за матч!), і титуловані суперниці не встояли. У ході зустрічі перевага українських дівчат над гостями досягала непристойних 24 очок.

Щоправда, в останній чверті відставання француженок скоротилося до 12 пунктів, але точний далекий кидок найціннішого гравця Євроліги минулого сезону, капітана нашої команди Аліни Ягупової (33 очки) поховав надії суперниць.

Україна з п'ятої спроби таки обіграла Францію (та ще з різницею — плюс 19!) і тепер 14 листопада битиметься у Хельсінкі з командою Фінляндії.

Срджан Радулович, головний тренер збірної України: «Ця перемога важлива для здобуття впевненості. Дівчата повірили, що можуть грати із будь-яким суперником. У нас є характер та майстерність. Грали сьогодні як команда. Хочу подякувати дівчатам. Зіграли із характером. Дуже складно перемагати, коли 1% шансу виграти, а 99% шансів програти. Але тепер лише позитивні емоції. Сьогодні для мене було великим задоволенням бути на лаві і бути тренером такої команди.

Потрібно в майбутньому повторювати таку гру, як сьогодні. Ми маємо агресивно розпочинати матчі, з характером. Ми знаємо, що Аліну Ягупову завжди опікуватимуть два-три гравці. Аліна зробить свою роботу і дасть змогу забивати іншим. Сьогодні інші гравці набирали очки. Я раніше сказав, що для мене Ягупова — найкращий гравець світу. Сьогодні робили командну роботу. Грали як команда у захисті та нападі.

27 очок Христини Філевич? Для мене це не одкровення. Вона ще минулу кваліфікацію стабільно зіграла. Тетяна Юркевічюс зробила 19 підбирань. Проти центрової збірної Франції це складно зробити. Не лише майстерність потрібна, а й сильний характер. Битися з Сандрін Грудою 40 хвилин — лише гравці екстракласу можуть це зробити".

Нагадаємо, що у нашій відбірній групі грає також команда Литви, яка перемогла у стартовій зустрічі фінок — 69:59.

Положення команд: 1. Україна — 2 очки; 2. Литва — 2; 3. Фінляндія — 1; 4. Франція — 1.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Аліна Ягупова здобула перший чемпіонський титул за кордоном.

Фото fbu.ua

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