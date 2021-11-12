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Спорт

Злий Кріштіану Роналду ощасливив дівчинку з косичками: зворушливий епізод потрапив на відео

10:08 12 листопада 2021
Кріштіану Роналду подарував дівчинці футболку

Відбірний матч ЧС-2022 між збірними Ірландії та Португалії (0:0), що відбувся напередодні на арені «Авіва» в Дубліні, розчарував лідера команди гостей Кріштіану Роналду, який незабаром знову стане батьком.

По-перше, сам форвард «МЮ», який мав кілька вірних гольових моментів, не зміг забити свій 116-й м'яч за національну команду, а його команда не зуміла перемогти, хоч і піднялася на перше місце в групі (перед очною зустріччю суперників у Лісабоні 14 листопада у португальців та сербів по 17 очок).

Втім, незважаючи на поганий настрій, Кріштіану Роналду після фінального свистка зробив добру справу. Коли, подолавши кордони охорони, до зірки футболу прорвалася маленька дівчинка з косичками, португалець не лише подарував їй свою футболку, а й ніжно обійняв. Шокована мала покидала футбольне поле у сльозах. Але то були сльози щастя.

Зазначимо, що Кріштіану Роналду вперше у сезоні не зміг забити у двох матчах поспіль за клуб та за збірну. Що, втім, не дивно, за такої щільної опіки суперників…

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Кріштіану Роналду вирубав м'ячем жінку-стюарда, а потім подарував їй футболку.

Фото РА, Rex, Twitter ESPN FC

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