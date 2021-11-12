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Спорт

Чарівна Бех-Романчук запалила у кліпі популярного гурту: відбулася прем'єра

12:05 12 листопада 2021
Марина Бех-Романчук

У п'ятницю, 12 листопада, відбулася прем'єра кліпу популярного гурту «Антитіла» на пісню «Стань», в якому знялася знаменита українська спортсменка Марина Бех-Романчук, яка раніше влаштувала еротичну фотосесію на колінах чоловіка-чемпіона.

Напередодні чемпіонка Європи зі стрибків у довжину поділилася своїми емоціями від зйомок.

«Уже завтра прем'єра, не пропустіть. Шалений досвід, море емоцій та фантастичний результат», — написала Марина Бех-Романчук у Instagram.

До речі, на зйомках у легкоатлетичному манежі Київської міської школи вищої спортивної майстерності був присутній чоловік Марини — дворазовий олімпійський призер із плавання Михайло Романчук, який не приховував свого захоплення від побаченого.

А що в підсумку вийшло, дивіться самі (загалом за три години кліп набрав у YouTube понад 50 тисяч переглядів).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Марина Бех-Романчук не «дострибнула» до медалі Олімпійських ігор у Токіо.

Фото Instagram

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