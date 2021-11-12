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Спорт

Англійський «Арсенал» відігрався з 0:3, забивши три голи після 90-ї хвилини: відео дивного порятунку

14:10 12 листопада 2021
Арсенал U23&nbsp;— Лестер U23

Матч чемпіонату Англії з футболу серед молодіжних команд (U23) між лондонським «Арсеналом» та «Лестером» (3:3) увійшов до історії. «Каноніри» примудрилися відігратися, поступаючись гостям на 90-й хвилині з рахунком 0:3.

Перший тайм суперрезультативного поєдинку завершився внічию — 0:0, а у другому гості з 60-ї по 77-у хвилину відвантажили у ворота лондонців три м'ячі та спокійно готувалися святкувати перемогу. Тим паче, що голкіпер «Арсенала» отримав травму, а оскільки всі заміни на той момент вже були зроблені, то у ворота «канонірів» став датський нападник Міка Бірет.

Ось тільки, як виявилося, футболісти «Лестера» надто рано розслабилися. Гравці «Арсенала» вдесятьох зробили, здавалося, неможливе. На 91-й хвилині Тім Акінола відіграв один м'яч, на 93-й Омарі Хатчінсон скоротив відставання до мінімуму, а на 97-й Фоларін Балогун врятував свою команду від поразки — 3:3. За іронією долі, вирішальну атаку лондонців розпочав той самий форвард-воротар.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Барселона» осоромилася в чемпіонаті Іспанії, не втримавши перевагу в три м'ячі.

Фото Twitter ArsenalAcademy

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