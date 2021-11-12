Брата Хабіба заарештували в Москві: що сталося

Непереможний боєць змішаних єдиноборств Усман Нурмагомедов, двоюрідний брат легенди UFC Хабіба Нурмагомедова, який зустрівся з українським футболістом Олександром Зінченком на футбольному матчі в Ліверпулі, потрапив у скандальну ситуацію.

23-річний спортсмен разом із другом Камалом Ідрісовим прямував до аеропорту Махачкали, щоб вилетіти до Москви. На під'їзді до місця призначення їхня машина наїхала на співробітника поліції, який стояв на КПП, після чого безперешкодно проїхала далі, а Усман із Камілом вилетіли до Москви. Ось тільки після прильоту до столиці Росії в аеропорту «Шереметьєво» на них чекали співробітники поліції, які й заарештували порушників.

Наразі Нурмагомедову загрожує реальний тюремний термін. Усе залежатиме від статті, за якою кваліфікуватиметься злочин (застосування насильства щодо представника влади або зазіхання на життя співробітника правоохоронного органу), і покарання може обмежитися виправними роботами та грошовим штрафом або ув'язненням на строк до 20 років.

Зазначимо, що три тижні тому Усман провів черговий успішний бій, у рамках турніру Bellator 269 нокаутувавши фіна Патріка Пієтілу. Тепер у його активі 14 перемог у змішаних єдиноборствах (12 з яких — дострокові) та жодної поразки, як і у знаменитого родича.

Хабіб Нурмагомедов зі своїм двоюрідним братом Усманом

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що російський боєць ММА Артур Кулінський на прізвисько АКАБ жорстоко побив свою дівчину, відправивши її на операційний стіл.

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