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Спорт

Бізнесмен-організатор смертельного польоту футболіста Еміліано Сали отримав тюремний термін

20:16 12 листопада 2021
Бізнесмен Девід Хендерсон

У розслідуванні загибелі аргентинського футболіста Еміліано Сали, який розбився на літаку в січні 2019 року, нарешті поставлено крапку.

Як повідомляє ВВС, суд виніс вирок бізнесмену Девіду Хендерсону, який організував переліт самого Сали та пілота Девіда Ібботсона без належного дозволу на подібні авіаперевезення в останнього. У підсумку, Хендерсон найближчі 18 місяців проведе у в'язниці.

Нагадаємо, що Міжнародна футбольна асоціація (ФІФА) винесла свій вердикт у справі з переходом Сали з французького «Нанта» до англійського «Кардіфф Сіті». У вересні 2019-го клуб із Туманного Альбіону зобов'язали виплатити колишній команді аргентинця перший платіж у розмірі 6 млн євро — повноцінний трансфер становив суму втричі більшу, яку «Нант» хотів отримати в повному обсязі.

"Нант" хотів отримати за перехід Еміліано Сали 18 млн євро, але задовольнився лише шістьма

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що у Бразилії розбився літак із футболістами клубу «Пальмас».

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